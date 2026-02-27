Почему телевизоры в магазине выглядят лучше, чем дома

Перед покупкой нового телевизора большинство покупателей идет в магазин, чтобы увидеть изображение собственными глазами. Однако картинка, которую демонстрируют в торговых залах, часто не имеет ничего общего с тем, что вы получите дома. Производители и ритейлеры используют специальные настройки и контент, чтобы экраны выглядели максимально эффектно.

Даже тщательное изучение характеристик не заменит личного просмотра телевизора. В крупных сетях десятки моделей работают одновременно – от бюджетных до флагманских. Однако демонстрация в шоуруме создана так, чтобы впечатлить, а не показать реальные возможности техники. Об этом пишет BGR.

Почему картинка в магазине отличается от домашней?

Одна из типичных ошибок при покупке – ориентироваться только на яркую картинку в торговом зале. Особенно это касается премиальных QLED и OLED моделей. Компании вроде Samsung и LG настраивают телевизоры так, чтобы они выглядели максимально яркими и насыщенными.

Режим магазина – главный трюк. Большинство телевизоров в магазинах работают в так называемом store mode или demo mode. В этом режиме яркость и насыщенность цветов выставлены на максимум, чтобы изображение не терялось под мощным освещением торгового зала. Дома такие параметры обычно выглядят неестественно и быстро утомляют глаза.

Еще один фактор – специально подобранный контент. Часто на экранах крутится встроенный демонстрационный ролик или сигнал из отдельного источника с несжатым 4K или даже 8K-видео. Как пишет Choice, такой материал выглядит идеально, ведь создан именно для презентации возможностей панели.

Не только дорогие модели. Даже бюджетные телевизоры нередко подключены к специальным хабам с демонстрационным контентом. Иногда это может быть коаксиальное подключение с ограничением до 1080p, но несжатый HD-сигнал в сочетании с демо-режимом все равно выглядит очень эффектно.

В реальной жизни большинство пользователей смотрят стриминг с компрессией или кабельное телевидение, где качество сигнала ниже выставочного. Поэтому разница между магазинной демонстрацией и домашним использованием может быть существенной.

Как проверить телевизор перед покупкой. Покупатель имеет право попросить консультанта перевести телевизор из demo mode в home mode. Именно этот режим больше соответствует условиям квартиры или дома. Картинка станет менее яркой, но более естественной.

Если телевизор подключен к внешнему демонстрационному источнику, стоит попросить выключить его и показать другой сигнал. В некоторых случаях можно просмотреть эфирное телевидение через антенну – это позволит оценить, как экран справляется с менее идеальным HD-сигналом. Стоит учитывать, что даже коаксиальные подключения в магазинах могут проходить через усилители, поэтому качество все равно будет немного лучше среднего домашнего.

В итоге яркое изображение в шоуруме – это часть маркетинга. Чтобы избежать разочарования после покупки, важно оценивать телевизор в более реалистичных условиях, а не только под влиянием эффектной демонстрации.