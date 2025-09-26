Почему вам стоит купить новый iPhone 17

Обычный iPhone 17 стал наиболее сбалансированным смартфоном в линейке Apple. Он получил важные обновления дисплея, камеры и батареи, которые значительно сокращают отрыв от более дорогих Pro-моделей. При стартовой цене от 49 799 гривен он выглядит как наиболее практичный вариант

В Украине стартовали официальные продажи iPhone 17. Выдачу предзаказов начали уже 07:02 утра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Киевский Движ".

Почему именно iPhone 17?

Одной из главных причин присмотреться к iPhone 17 является его экран. Apple увеличила диагональ до 6,3 дюйма, а рамки стали тоньше, поэтому смартфон выглядит еще современнее и компактнее. Частота обновления теперь меняется от 1 до 120 Гц - и это чувствуется во всем: от плавности анимаций в iOS 26 до комфорта во время игр. Яркость в 3 000 нит позволяет пользоваться телефоном даже под прямым солнцем, а антибликовое покрытие действительно спасает глаза. Это дисплей, который не просто "показывает картинку", а делает ее максимально удобной для повседневной жизни.

Камера: два модуля, больше свободы

Ранее базовые модели всегда отставали от Pro по камере, но на этот раз Apple изменила правила. iPhone 17 получил сразу два 48-мегапиксельных модуля - широкоугольный и ультраширокий. Это означает, что ваши фото будут выглядеть детализировано даже ночью, а видео можно снимать в кинематографическом стиле без сторонних приложений.

Мощность и выносливость

Процессор A19 хоть и уступает Pro-версии, но в бенчмарках обгоняет даже прошлогодний iPhone 16 Pro Max. Это гарантия, что смартфон легко выдержит любые задачи: от игр на высоких настройках до работы с фото или видео. Аккумулятор выдерживает до 30 часов воспроизведения видео - на практике это означает полтора-два дня активного использования без зарядки. Для большинства пользователей этого более чем достаточно, чтобы не думать о павербанке.

Для кого этот смартфон?

iPhone 17 идеально подойдет тем, кто пользуется моделями 14 или базовым 15. Разница в удобстве и камере будет настолько ощутимой, что вернуться назад уже не захочется. А вот владельцы iPhone 16 могут подождать еще год, ведь их апгрейд не будет столь радикальным.

Это также отличный вариант для тех, кто хочет "тот самый iPhone", но не гонится за статусом Pro. Вы получаете практически все: современный дисплей, камеру, снимающую как профи, и автономность на уровне старших моделей.

Какие цены на смартфон iPhone 17?

На данный момент стоимость новых смартфонов от Apple в официальных магазинах является такой:

Apple iPhone 17 256 ГБ – 49 799 гривен

Apple iPhone 17 512 ГБ – 59 799 гривен

Apple iPhone 17 Pro 256 ГБ – 63 999 гривен

Apple iPhone 17 Pro 512 ГБ – 76 999 гривен

Apple iPhone 17 Pro Max 1 ТБ – 92 999 гривен

Apple iPhone 17 Pro Max 2 ТБ – 112 999 гривен

Руководитель департамента стратегических коммуникаций COMFY Антон Одарюк рассказал 24 Каналу, что на старте продаж украинцы чаще выбирают серию Pro. Среди предзаказов 80% это именно серия Pro, из них 70% – модель Pro Max.