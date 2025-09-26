Чому вам варто купити новий iPhone 17

Звичайний iPhone 17 став найбільш збалансованим смартфоном у лінійці Apple. Він отримав важливі оновлення дисплея, камери та батареї, які значно скорочують відрив від дорожчих Pro-моделей. При стартовій ціні від 49 799 гривень він виглядає як найбільш практичний варіант

В Україні стартували офіційні продажі iPhone 17. Видачу передзамовлень розпочали вже 07:02 ранку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Київський Двіж".

Чому саме iPhone 17?

Однією з головних причин придивитися до iPhone 17 є його екран. Apple збільшила діагональ до 6,3 дюйма, а рамки стали тоншими, тому смартфон виглядає ще сучасніше й компактніше. Частота оновлення тепер змінюється від 1 до 120 Гц — і це відчувається в усьому: від плавності анімацій у iOS 26 до комфорту під час ігор. Яскравість у 3 000 ніт дозволяє користуватися телефоном навіть під прямим сонцем, а антиблікове покриття справді рятує очі. Це дисплей, який не просто "показує картинку", а робить її максимально зручною для щоденного життя.

Камера: два модулі, більше свободи

Раніше базові моделі завжди відставали від Pro за камерою, але цього разу Apple змінила правила. iPhone 17 отримав одразу два 48-мегапіксельні модулі — ширококутний і ультраширокий. Це означає, що ваші фото виглядатимуть деталізовано навіть уночі, а відео можна знімати у кінематографічному стилі без сторонніх застосунків.

Потужність і витривалість

Процесор A19 хоч і поступається Pro-версії, але в бенчмарках обганяє навіть торішній iPhone 16 Pro Max. Це гарантія, що смартфон легко витримає будь-які завдання: від ігор на високих налаштуваннях до роботи з фото чи відео. Акумулятор витримує до 30 годин відтворення відео — на практиці це означає півтора-два дні активного використання без зарядки. Для більшості користувачів цього більш ніж достатньо, щоб не думати про павербанк.

Для кого цей смартфон?

iPhone 17 ідеально підійде тим, хто користується моделями 14 чи базовим 15. Різниця у зручності й камері буде настільки відчутною, що повернутися назад уже не захочеться. А от власники iPhone 16 можуть зачекати ще рік, адже їхній апгрейд не буде настільки радикальним.

Це також чудовий варіант для тих, хто хоче "той самий iPhone", але не женеться за статусом Pro. Ви отримуєте практично все: сучасний дисплей, камеру, що знімає наче профі, і автономність на рівні старших моделей.

Які ціни на смартфон iPhone 17?

Наразі вартість нових смартфонів від Apple в офіційних магазинах є такою:

Apple iPhone 17 256 ГБ – 49 799 гривень

Apple iPhone 17 512 ГБ – 59 799 гривень

Apple iPhone 17 Pro 256 ГБ – 63 999 гривень

Apple iPhone 17 Pro 512 ГБ – 76 999 гривень

Apple iPhone 17 Pro Max 1 ТБ – 92 999 гривень

Apple iPhone 17 Pro Max 2 ТБ – 112 999 гривень

Керівник департаменту стратегічних комунікацій COMFY Антон Одарюк розповів 24 Каналу, що на старті продажів українці частіше обирають серію Pro. Серед передзамовлень 80% це саме серія Pro, з них 70% – модель Pro Max.