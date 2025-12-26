Сотни поддельных смартфонов Samsung заполонили рынок: как проверить устройство на подлинность
- Полиция Индии ликвидировала незаконное производство поддельных смартфонов Samsung Galaxy в Дели, конфисковав более 500 устройств.
- Чтобы проверить подлинность смартфона Samsung, следует сверить IMEI-код на экране с номером на коробке и воспользоваться диагностическим меню *#0#.
Полиция Индии провела масштабную операцию в Дели, в ходе которой ликвидировала незаконное производство фальшивых смартфонов Samsung Galaxy. Правоохранители задержали четырех человек и конфисковали более 500 готовых устройств премиум-класса.
Злоумышленники собирали гаджеты из китайских запчастей и продавали их под видом оригинальных новинок, используя фальшивую маркировку о производстве во Вьетнаме, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Indian Express.
Как злоумышленникам удавалось годами обманывать покупателей индийского рынка?
Во время ночного рейда правоохранители обнаружили мастерскую, где собирали подделки флагманских моделей Ultra, Fold и Flip.
Кроме 512 готовых телефонов, полиция изъяла 124 материнские платы, 138 аккумуляторов и 459 наклеек с IMEI-кодами, на которых было указано страну происхождения Вьетнам.
Организатором схемы оказался 36-летний Хаким, который имел лишь восемь классов образования. Вместе с тремя сообщниками он наладил стабильный импорт комплектующих из Китая.
Преступная группа заказывала камеры, динамики, корпуса и задние стеклянные панели, из которых вручную собирали девайсы, что имели наибольший спрос.
Готовую продукцию сбывали на открытом рынке по цене от 35 000 до 40 000 рупий (700 – 800 гривен) за каждую единицу.
Против задержанных возбудили дело по статьям о мошенничестве и предоставлении ложной информации согласно новому законодательству Индии. Сейчас следствие продолжается, чтобы установить всю цепочку поставки и идентифицировать покупателей.
Следует заметить, что в Индии проблема контрафакта является достаточно острой, особенно среди электроники, отмечает Gadgets. Рынок страны наполнен подделками смартфонов, планшетов, ноутбуков и смарт-часов. Власти пытаются бороться с этой ситуацией ища подпольных производителей и закрывая их схемы.
Как отличить настоящий смартфон Samsung от подделки?
Каждое мобильное устройство имеет уникальный 15-значный номер IMEI, который является его международным идентификатором. Чтобы увидеть этот код на экране, необходимо ввести комбинацию *#06# в программе для звонков, рекомендует Samsung.
Полученные цифры следует сравнить с номером, указанный на коробке смартфона: любое несоответствие является признаком неоригинального товара. Для дополнительной уверенности можно воспользоваться ресурсом imei.info, где после ввода кода отображаются точные характеристики, название и номер модели, которые должны совпадать с вашим устройством.
Используйте специальное меню
Еще одним методом является использование скрытого меню диагностики, которое встроено в линейку Galaxy. Его активируют с помощью запроса *#0#. Если сервисная панель для тестирования функций открывается сразу, телефон настоящий. Важным этапом является визуальный осмотр конструкции.
Проверьте качество сборки
Оригинальная продукция бренда известна качественной сборкой: отсутствием неровных швов, надежной фиксацией кнопок и безупречным состоянием экрана. Логотипы должны быть четкими, без опечаток или размытых линий, поскольку производители подделок часто экономят на качестве печати.
Проверьте ПО
Проверка программного обеспечения также помогает выявить фальсификат. В разделе настроек "О телефоне" должна быть указана корректная версия ПО и официальный номер модели. Незнакомый интерфейс или отсутствие фирменных функций безопасности свидетельствуют об использовании модифицированного или поддельного софта.
Оцените работу камер
Напоследок рекомендуется оценить работу камер и общую производительность. Настоящие смартфоны Samsung рассчитаны на эффективную многозадачность и работу со многими приложениями одновременно. Если гаджет работает медленно или качество фотографий не соответствует заявленным характеристикам бренда, вероятно, это копия.
В случае возникновения сомнений самым надежным вариантом будет визит в авторизованный сервисный центр или магазин для консультации с экспертами.