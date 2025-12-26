Сотні підроблених смартфонів Samsung заполонили ринок: як перевірити пристрій на справжність

Поліція Індії провела масштабну операцію в Делі, під час якої ліквідувала незаконне виробництво фальшивих смартфонів Samsung Galaxy. Правоохоронці затримали чотирьох осіб та конфіскували понад 500 готових пристроїв преміумкласу.

Зловмисники збирали ґаджети з китайських запчастин і продавали їх під виглядом оригінальних новинок, використовуючи фальшиве маркування про виробництво у В'єтнамі, розповідає 24 Канал з посиланням на Indian Express.

Як зловмисникам вдавалося роками обманювати покупців індійського ринку?

Під час нічного рейду правоохоронці виявили майстерню, де збирали підробки флагманських моделей Ultra, Fold та Flip.

Окрім 512 готових телефонів, поліція вилучила 124 материнські плати, 138 акумуляторів та 459 наклейок з IMEI-кодами, на яких було вказано країну походження В'єтнам.

Організатором схеми виявився 36-річний Хакім, який мав лише вісім класів освіти. Разом із трьома спільниками він налагодив стабільний імпорт комплектувальних із Китаю.

Злочинна група замовляла камери, динаміки, корпуси та задні скляні панелі, з яких вручну збирали девайси, що мали найбільший попит.

Готову продукцію збували на відкритому ринку за ціною від 35 000 до 40 000 рупій (700 – 800 гривень) за кожну одиницю.

Проти затриманих порушили справу за статтями про шахрайство та надання неправдивої інформації згідно з новим законодавством Індії. Наразі слідство триває, щоб встановити весь ланцюжок постачання та ідентифікувати покупців.

Слід зауважити, що в Індії проблема контрафакту є досить гострою, особливо серед електроніки, зазначає Gadgets. Ринок країни наповнений підробками смартфонів, планшетів, ноутбуків та смартгодинників. Влада намагається боротися з цією ситуацією шукаючи підпільних виробників та закриваючи їхні схеми.

Як відрізнити справжній смартфон Samsung від підробки?

Кожен мобільний пристрій має унікальний 15-значний номер IMEI, який є його міжнародним ідентифікатором. Щоб побачити цей код на екрані, необхідно ввести комбінацію *#06# у програмі для дзвінків, рекомендує Samsung.

Отримані цифри слід порівняти з номером, що вказаний на коробці смартфона: будь-яка невідповідність є ознакою неоригінального товару. Для додаткової впевненості можна скористатися ресурсом imei.info, де після введення коду відображаються точні характеристики, назва та номер моделі, які мають збігатися з вашим пристроєм.

Використовуйте спеціальне меню

Ще одним методом є використання прихованого меню діагностики, яке вбудоване в лінійку Galaxy. Його активують за допомогою запиту *#0#. Якщо сервісна панель для тестування функцій відкривається одразу, телефон справжній. Важливим етапом є візуальний огляд конструкції.

Перевірте якість збірки

Оригінальна продукція бренду відома якісною збіркою: відсутністю нерівних швів, надійною фіксацією кнопок та бездоганним станом екрана. Логотипи мають бути чіткими, без друкарських помилок чи розмитих ліній, оскільки виробники підробок часто економлять на якості друку.

Перевірте ПЗ

Перевірка програмного забезпечення також допомагає виявити фальсифікат. У розділі налаштувань "Про телефон" має бути вказана коректна версія ПЗ та офіційний номер моделі. Незнайомий інтерфейс або відсутність фірмових функцій безпеки свідчать про використання модифікованого або підробленого софту.

Оцініть роботу камер

Наостанок рекомендується оцінити роботу камер та загальну продуктивність. Справжні смартфони Samsung розраховані на ефективну багатозадачність і роботу з багатьма додатками одночасно. Якщо ґаджет працює повільно або якість фотографій не відповідає заявленим характеристикам бренду, ймовірно, це копія.

У разі виникнення сумнівів найнадійнішим варіантом буде візит до авторизованого сервісного центру або магазину для консультації з експертами.