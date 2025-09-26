Компания Meta начала глобальное внедрение специальных "подростковых аккаунтов" в Facebook и Messenger для пользователей в возрасте 13–17 лет. Эти профили имеют расширенные функции родительского контроля и усиленные настройки приватности, ограничивающие общение с незнакомыми людьми.

Новые условия станут обязательными для всех несовершеннолетних пользователей во всем мире, сообщает Engadget. Впервые такие учетные записи появились в Instagram год назад, а в начале 2025 года их начали тестировать в Facebook и Messenger в США, Канаде, Великобритании и Австралии, напоминает 24 Канал.

Какие изменения ждут юных пользователей?

Теперь родители смогут контролировать, сколько времени их дети проводят в соцсетях, а также просматривать список контактов, с которыми подростки общаются в мессенджере. По данным Meta, миллионы подростков уже пользуются такими аккаунтами.

Для младших подростков в возрасте от 13 до 15 лет будут действовать более строгие правила. Они не смогут менять настройки безопасности без предварительного согласия родителей или законных представителей. Чтобы выявлять случаи, когда дети указывают ложный возраст, Meta использует технологию искусственного интеллекта.



Родители могут настроить учетную запись своего ребенка / Фото 24 Канал / Meta

Параллельно Instagram расширяет сотрудничество со школами в США. Это позволит средним и старшим учебным заведениям ускоренно отправлять жалобы на случаи буллинга и другое проблемное поведение учеников.



Теперь в приложении можно оставить жалобу на буллинг / Фото 24 Канал / Meta

Ранее инициативу тестировали в нескольких школах, и она получила положительные отзывы, поэтому теперь к программе может присоединиться любое учебное заведение в США.

Зачем понадобились специальные профили для подростков?

Решение Meta о внедрении специальных аккаунтов не было внезапным. Оно стало результатом многолетнего давления со стороны регуляторов, родителей и общественности, который значительно усилился после 2021 года.

Именно тогда бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген обнародовала внутренние документы, которые доказывали, что Meta была осведомлена о негативном влиянии Instagram на психическое здоровье девушек-подростков, в частности на восприятие собственного тела и рост тревожности.

Этот скандал вызвал расследование во многих странах и усилил требования к защите детей в онлайне. Кроме того, компания вынуждена реагировать на новое законодательство, например "Закон о безопасности в Интернете" в Великобритании, что требует от технологических гигантов принимать более строгие меры безопасности.

Новые функции направлены на решение конкретных проблем.