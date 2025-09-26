Нові правила для підлітків у Facebook: Meta запустила спеціальні профілі з посиленим контролем
- Meta впроваджує спеціальні "підліткові акаунти" у Facebook та Messenger для користувачів віком 13–17 років з розширеними функціями батьківського контролю та налаштуваннями приватності.
- Instagram розширює співпрацю зі школами в США, дозволяючи швидше надсилати скарги на булінг та іншу проблемну поведінку учнів.
Компанія Meta розпочала глобальне впровадження спеціальних "підліткових акаунтів" у Facebook та Messenger для користувачів віком 13–17 років. Ці профілі мають розширені функції батьківського контролю та посилені налаштування приватності, що обмежують спілкування з незнайомими людьми.
Нові умови стануть обов'язковими для всіх неповнолітніх користувачів у всьому світі, повідомляє Engadget. Вперше такі облікові записи з'явилися в Instagram рік тому, а на початку 2025 року їх почали тестувати у Facebook та Messenger у США, Канаді, Великій Британії та Австралії, нагадує 24 Канал.
Які зміни чекають на юних користувачів?
Тепер батьки зможуть контролювати, скільки часу їхні діти проводять у соцмережах, а також переглядати список контактів, з якими підлітки спілкуються в месенджері. За даними Meta, мільйони підлітків вже користуються такими акаунтами.
Для молодших підлітків віком від 13 до 15 років діятимуть суворіші правила. Вони не зможуть змінювати налаштування безпеки без попередньої згоди батьків чи законних представників. Щоб виявляти випадки, коли діти вказують неправдивий вік, Meta використовує технологію штучного інтелекту.
Батьки можуть налаштувати обліковий запис своєї дитини / Фото 24 Канал / Meta
Паралельно Instagram розширює співпрацю зі школами в США. Це дозволить середнім та старшим навчальним закладам прискорено надсилати скарги на випадки булінгу та іншу проблемну поведінку учнів.
Тепер в застосунку можна залишити скаргу на булінг / Фото 24 Канал / Meta
Раніше ініціативу тестували в кількох школах, і вона отримала позитивні відгуки, тому тепер до програми може долучитися будь-який навчальний заклад у США.
Навіщо знадобилися спеціальні профілі для підлітків?
Рішення Meta про впровадження спеціальних акаунтів не було раптовим. Воно стало результатом багаторічного тиску з боку регуляторів, батьків та громадськості, який значно посилився після 2021 року.
Саме тоді колишня співробітниця компанії Френсіс Хауген оприлюднила внутрішні документи, які доводили, що Meta була обізнана про негативний вплив Instagram на психічне здоров'я дівчат-підлітків, зокрема на сприйняття власного тіла та зростання тривожності.
Цей скандал спричинив розслідування у багатьох країнах та посилив вимоги до захисту дітей в онлайні. Крім того, компанія змушена реагувати на нове законодавство, як-от "Закон про безпеку в Інтернеті" у Великій Британії, що вимагає від технологічних гігантів вживати суворіших заходів безпеки.
Нові функції спрямовані на вирішення конкретних проблем.
- По-перше, це захист від небажаних контактів: акаунти підлітків до 16 років тепер за замовчуванням стають приватними, а дорослі, на яких вони не підписані, не можуть надсилати їм повідомлення.
- По-друге, це боротьба з кібербулінгом та шкідливим контентом, пов'язаним із самоушкодженням чи розладами харчової поведінки.
- По-третє, це спроба зменшити залежність від соцмереж за допомогою інструментів на кшталт "Зроби перерву" та нічних сповіщень, що нагадують про необхідність відпочити від екрана.