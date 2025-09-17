У Лондоні дедалі частіше трапляються сцени, коли поліція затримує людей після ідентифікації системами розпізнавання облич. Від початку 2024 року технологія допомогла висунути понад тисячу обвинувачень, а база даних поліції налічує близько 16 тисяч розшукуваних осіб. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Чому Британія посилює цифровий нагляд?

Уряд Кіра Стармера паралельно розширює контроль над інтернетом. Закон про онлайн-безпеку, ухвалений торік, передбачає перевірку віку на Reddit, Instagram та інших платформах, щоб обмежити доступ дітей до небезпечного контенту. Громадські активісти застерігають, що це послаблює приватність, а прихильники наголошують на захисті дітей. Політик Найджел Фарадж закликав скасувати закон, назвавши його цензурою та "дистопією".

Дискусія вийшла за межі країни. Адміністрація Дональда Трампа розкритикувала британські правила як загрозу свободі слова й американським техкомпаніям. Раніше США втрутилися, коли Лондон вимагав від Apple спростити доступ спецслужб до зашифрованих даних. Після тиску Вашингтона вимогу було знято.

Штучний інтелект Британія застосовує і в управлінні міграцією. Алгоритми допомагають обробляти заяви про притулок та скорочують навантаження на співробітників. Однак самі працівники висловлюють сумніви щодо ефективності та попереджають про ризик судових перевантажень. Також уряд розглядає ідею цифрових ідентифікаційних документів.

Поліція ж планує розширювати систему розпізнавання: від тестування стаціонарних камер у Лондоні до інтеграції функцій у смартфони офіцерів. Керівник поліції Марк Роулі вважає це способом швидше ідентифікувати підозрюваних. У серпні на Ноттінг-Гіллському відділені поліції, завдяки цим технологіям, затримали 61 особу, серед яких були підозрювані у насильницьких злочинах. За даними поліції, з понад 33 тисяч випадків у 2024 році помилка трапилася лише раз.

Тим часом Міністерство юстиції розробило "план дій зі штучного інтелекту" для в’язниць. Його інструменти мають прогнозувати ризик рецидиву та контролювати умовно звільнених через мобільні перевірки.

Не всі британці готові миритися з такими змінами. Свідки арештів на вулицях Лондона називають це "вторгненням у приватне життя". Влада ж переконує, що діє в інтересах безпеки й не зберігає даних невинних громадян. Дебати про те, де проходить межа між захистом і свободою, залишаються відкритими.

Чи може штучний інтелект нашкодити людям?

Поки Велика Британія впроваджує ШІ у правоохоронну систему, в США американці судяться із OpenAI, компанією-лідером у сфері ШІ. Річ у тім, що батьки звинувачують компанію та її технологію в смерті свого 16-річного сина, який, за їхніми словами, протягом кількох місяців консультувався зі штучним інтелектом щодо своїх намірів накласти на себе руки. Ця справа відкриває нову сторінку в дискусії про відповідальність технологічних гігантів.

Випадок Адама Рейна є черговим підтвердженням цього, яскраво демонструючи слабкі місця таких систем. Хоча чат-бот неодноразово пропонував допомогу, підліток знайшов спосіб обійти обмеження. Він повідомив системі, що збирає інформацію про методи суїциду для вигаданого художнього сюжету, над яким нібито працює. Цей прийом дозволив йому продовжити небезпечний діалог і отримати необхідну інформацію, обійшовши захисні алгоритми.