Обратите внимание на эти 5 моментов, когда покупаете новый смартфон в 2026 году

2026 год только набирает обороты, а рынок смартфонов уже наполнен громкими анонсами. Производители готовят новые модели с мощными чипами и акцентом на искусственном интеллекте. Несмотря на это, для большинства людей важны не рекордные характеристики, а сбалансированное устройство, которое не станет финансовым бременем.

Действительно ли вам нужен флагман?

Главный тренд года – не сложные экраны и не новые алгоритмы искусственного интеллекта, а подорожание компонентов. Из-за высокого спроса на память DRAM и NAND со стороны индустрии ИИ производство смартфонов становится дороже. Центры обработки данных поглощают огромные объемы высокоскоростной памяти, что давит на всю цепь поставок, пишет 24 Канал.

Рост цен – новая реальность

Компании не работают себе в убыток – повышенные расходы закладываются в финальную цену. Это означает, что топовые линейки могут подорожать. В то же время прошлогодние модели часто остаются рациональным выбором – они дешевле и все еще достаточно мощные, поскольку, как и нынешние устройства, выходили с 8 – 16 гигабайтами оперативной памяти, с теми же объемами флеш-памяти и в основном с теми же камерами. Меняются только чипы, яркость экрана и несколько мелочей в дизайне.

Модели Android, выпущены год или два назад, во многих случаях предлагают 7 лет обновлений. Это означает, что они будут актуальными еще долгое время при меньшей цене. Если вы не планируете рендерить длинные видео, играть в требовательные игры или нагружать свой смартфон другими ресурсоемкими делами, вам, вероятно, не нужен самый актуальный флагман.

Для мессенджеров, соцсетей и стриминга достаточно среднего класса. Чрезмерная мощность часто означает больше тепла и быстрый разряд батареи под нагрузкой.

Рациональный минимум на 2026 год:

8 гигабайт оперативной памяти для стабильной работы;

12 гигабайт, если смартфон планируется на 3 – 4 года;

Чип 2025 или 2024 года.

Поддержка обновлений и реальные возможности ИИ

Сегодня программное обеспечение влияет на опыт пользования не менее, чем "железо". Бренды вроде Samsung, Google и Apple обещают до семи лет обновлений безопасности и системы для флагманов. Это фактически удваивает жизненный цикл устройства.

В то же время ИИ-функции стали маркетинговым стандартом – перевод звонков в реальном времени, автоматическая обработка фото, подведение итогов текстов и тому подобное. Но стоит проверять, работают ли эти функции в Украине и могут ли они работать оффлайн. Облачная обработка означает зависимость от интернета и потенциальные риски для приватности.

Перед покупкой нужно выяснить:

Сколько лет обновлений гарантирует производитель;

Стабильно ли он придерживается графиков;

Какие ИИ-функции работают в Украине и локально на устройстве.

Автономность и скорость зарядки

Емкость в 5 000 миллиампер-часов сама по себе ничего не гарантирует. Энергоэффективность процессора и оптимизация системы имеют большее влияние, поэтому iPhone с батареей на 4000 миллиампер-часов может держать заряд дольше, чем китайское устройство с батареей на 5 – 6 тысяч миллиампер-часов.

Сверхбыстрая зарядка более 100 ватт выглядит впечатляюще, но если смартфон заряжается каждую ночь, разница практически незаметна. Зато частое использование максимальной мощности может влиять на деградацию батареи.

Лучше ориентироваться на реальные тесты автономности, а не только на технические цифры.

Не менее важно – система охлаждения. Некоторые модели демонстрируют хорошие цифры в тестах, но в реальном использовании снижают частоты из-за перегрева.



Как выбрать смартфон в 2026 году / Фото Depositphotos

Камера – стабильность важнее мегапикселей

Даже средний сегмент в 2026 году снимает хорошо при дневном свете. Разница проявляется в сложных условиях: слабое освещение, видеосъемка, стабилизация.

Следует оценивать:

Качество ночных фото;

Работу ультраширокой и телефото-камер;

Стабилизацию видео;

Точность передачи цветов и оттенков кожи.

Иногда смартфон с меньшим количеством мегапикселей дает более предсказуемый результат благодаря лучшей обработке изображения. Здесь, например, можно обратить внимание на Pixel серии A.

Дисплей, материалы и комфорт

Большинство моделей имеют высокочастотные экраны, но яркость и читабельность на солнце существенно различаются. Также важно проверить защиту стекла, степень защиты от воды и пыли, вес и толщину корпуса.

Отдельная тема – хранилище. Слоты для microSD почти исчезли, поэтому 256 гигабайт внутренней памяти становятся безопасным минимумом.

Долгосрочная перспектива

Современный рынок достиг точки, когда даже доступные смартфоны превосходят базовые потребности. Решающими становятся поддержка, программные возможности и соответствие стилю пользования.

Правильнее задавать не вопрос "какой смартфон самый мощный", а другие:

Будет ли он актуальным через несколько лет;

Выдержит ли день активного использования;

Удобно ли лежит в руке;

Соответствует ли камера вашим ожиданиям.

Смартфон – это инструмент ежедневного пользования. Баланс между ценой, поддержкой и практичностью в 2026 году важнее рекордных цифр в спецификациях.