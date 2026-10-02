Экипаж миссии Crew-13 с астронавтом украинского происхождения добрался до МКС рекордно быстро

Астронавты миссии Crew-13 установили новый рекорд скорости для американских космических кораблей. Капсула SpaceX Crew Dragon "Грейс" пристыковалась к Международной космической станции всего через 7 часов и 55 минут после старта.

Как прошел самый быстрый полет к орбитальной лаборатории

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал состоялся в тот момент, когда МКС находилась на высоте около 423 километров над Землей. Благодаря идеальной пространственной ориентации и оптимизации траектории полета корабль Crew Dragon Grace состыковался с модулем Harmony всего через 7 часов и 55 минут после старта, пишет Teadus.

Предыдущий рекорд среди пилотируемых кораблей США принадлежал миссии Crew-11, которая в августе 2025 года потратила на аналогичный путь 14 часов и 43 минуты. А обычно подобные маневры длятся значительно дольше: например, в феврале предыдущий экипаж добирался до станции более 30 часов.

Кто вошел в состав рекордной миссии и чем они будут заниматься

В состав новой экспедиции вошли четверо специалистов: командир Джессика Уоткинс, пилот Люк Делейни, канадский специалист украинского происхождения Джошуа Кутрик и россиянин. Для Джессики Уоткинс это уже второй полет – она стала первой астронавткой NASA, которая дважды отправилась в космос на борту корабля Dragon. Все остальные члены экипажа совершают свой первый космический полет.

Удивительно и немного иронично думать, что само путешествие сюда оказалось таким коротким, ведь путь, который мы прошли для этого, был действительно долгим,

– сказала астронавтка Джессика Уоткинс.

Старт планировали еще на середину сентября, однако его пришлось отложить из-за обнаруженной утечки в топливной системе капсулы. Из-за этой задержки канадский астронавт Джошуа Кутрик пропустил рождение своего третьего ребенка.

Новая команда проведет на орбите около шести месяцев. Они сменят четверку миссии Crew-12, которая после передачи дел вернется на Землю и приводнится у побережья Калифорнии. Во время пребывания на МКС астронавты будут исследовать выращивание тканей из стволовых клеток человека для лечения сердечных заболеваний и болезни Паркинсона, тестировать новые системы выращивания растений в микрогравитации, а также проведут серию выходов в открытый космос.

Будущее Международной космической станции

МКС остается непрерывно заселенной уже на протяжении четверти века и является одной из последних площадок для международного сотрудничества между США и другими государствами. Однако срок эксплуатации станции подходит к концу – ее спуск с орбиты запланирован на конец этого десятилетия, ориентировочно к 2030 году. В дальнейшем освоение околоземного пространства планируется перевести на коммерческую основу с участием частных компаний.