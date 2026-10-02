Як пройшов найшвидший рейс до орбітальної лабораторії

Запуск ракети-носія Falcon 9 із космодрому на мисі Канаверал відбувся у той момент, коли МКС перебувала на висоті близько 423 кілометрів над Землею. Завдяки ідеальній просторовій орієнтації та оптимізації траєкторії польоту корабель Crew Dragon Grace пристикувався до модуля Harmony всього через 7 годин та 55 хвилин після старту, пише Teadus.

Попередній рекорд серед пілотованих кораблів США належав місії Crew-11, яка у серпні 2025 року витратила на аналогічний шлях 14 годин і 43 хвилини. А зазвичай подібні маневри тривають значно довше: наприклад, у лютому попередній екіпаж діставався станції понад 30 годин.

Хто увійшов до складу рекордної місії та чим вони займуться

До складу нової експедиції увійшли четверо фахівців: командувачка Джессіка Воткінс, пілот Люк Делейні, канадський спеціаліст українського походження Джошуа Кутрик та росіянин. Для Джессіки Воткінс це вже другий політ – вона стала першою астронавткою NASA, яка двічі вирушила в космос на борту корабля Dragon. Усі інші члени екіпажу виконують свій перший космічний політ.

Дивовижно й трохи іронічно думати, що сама подорож сюди виявилася такою короткою, адже шлях, який ми пройшли для цього, був справді довгим,

– сказала астронавтка Джессіка Воткінс.

Старт планували ще на середину вересня, однак його довелося відкласти через виявлений витік у паливній системі капсули. Через це затримання канадський астронавт Джошуа Кутрик пропустив народження своєї третьої дитини.

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Нова команда проведе на орбіті близько шести місяців. Вони змінять четвірку місії Crew-12, яка після передачі справ повернеться на Землю з приземленням біля узбережжя Каліфорнії. Під час перебування на МКС астронавти досліджуватимуть вирощування тканин зі стовбурових клітин людини для лікування хвороб серця та Паркінсона, тестуватимуть нові системи вирощування рослин у мікрогравітації, а також проведуть серію виходів у відкритий космос.

Майбутнє Міжнародної космічної станції

МКС залишається безперервно заселеною вже протягом чверті століття та виступає одним із останніх майданчиків для міжнародної співпраці між США та іншими державами. Проте термін експлуатації станції добігає кінця – її виведення з орбіти заплановане на кінець цього десятиліття, орієнтовно до 2030 року. Надалі освоєння навколоземного простору планується перевести на комерційну основу за участю приватних компаній.