Три полезные функции Google Календаря, о которых вы могли не знать
- Google Календарь предлагает множество горячих клавиш для быстрой навигации, например, клавиша C создает новое событие, а Ctrl + T возвращает к текущему дню.
- Пользователи могут активировать ежедневные электронные письма с планом на день в настройках для удобного просмотра будущих задач и встреч.
Google Календарь – один из самых популярных цифровых планировщиков, который работает на всех платформах благодаря интеграции с экосистемой Google Workspace. Несмотря на широкую популярность сервиса, многие пользователи не знают о некоторых полезных функциях, которые могут значительно повысить производительность и удобство работы с расписанием.
Если вы активно используете в работе, или для бытового планирования, календарь от Google – советы 24 Канала точно будут вам полезными.
Какие функции Google Календаря помогут работать быстрее?
Независимо от того, какое приложение вы используете, клавиатурные комбинации всегда помогают ускорить навигацию и уменьшить нагрузку на запястья от постоянного пользования мышью.
Google Календарь предлагает множество горячих клавиш для доступа к различным элементам интерфейса и быстрого выполнения действий.
Полный перечень shortcuts доступен на официальной странице поддержки Google. Также в самом интерфейсе Календаря можно нажать знак вопроса, чтобы открыть легенду с клавиатурными комбинациями.
Самыми полезными являются следующие ярлыки:
- клавиша C создает новое событие,
- D переключает на дневной вид,
- Ctrl + R обновляет календарь,
- Ctrl + T возвращает к текущему дню,
- Ctrl + запятая открывает настройки.
Как сделать свои планы цветными?
Цветовая кодировка событий не только добавляет индивидуальности интерфейсу, но и улучшает читабельность при быстром просмотре задач, встреч и других записей. Назначение конкретных оттенков для определенных типов событий помогает лучше ориентироваться в будущих мероприятиях.
Google Календарь предлагает выбор из одиннадцати цветов: томатный, фламинго, мандариновый, банановый, шалфейный, базиликовый, павлиний, черничный, лавандовый, виноградный и графитовый.
Как оставаться в курсе своих планов?
Функция ежедневных электронных писем с планом на день по умолчанию выключена, но ее можно активировать в настройках. Это удобный способ просматривать предстоящие задачи и встречи заранее, похож на новостную рассылку или бюллетень.
Чтобы включить ежедневные письма с повесткой дня, нужно найти нужный календарь в разделе "Мои календари" бокового меню, нажать на три точки и выбрать "Настройки" и общий доступ.
Далее прокрутить вниз в раздел "Другие уведомления", найти пункт "Ежедневная повестка дня" и в раскрывающемся меню выбрать Email среди доступных вариантов.