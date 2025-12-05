Если вы активно используете в работе, или для бытового планирования, календарь от Google – советы 24 Канала точно будут вам полезными.

Какие функции Google Календаря помогут работать быстрее?

Независимо от того, какое приложение вы используете, клавиатурные комбинации всегда помогают ускорить навигацию и уменьшить нагрузку на запястья от постоянного пользования мышью.

Google Календарь предлагает множество горячих клавиш для доступа к различным элементам интерфейса и быстрого выполнения действий.

Полный перечень shortcuts доступен на официальной странице поддержки Google. Также в самом интерфейсе Календаря можно нажать знак вопроса, чтобы открыть легенду с клавиатурными комбинациями.

Самыми полезными являются следующие ярлыки:

клавиша C создает новое событие,

D переключает на дневной вид,

Ctrl + R обновляет календарь,

Ctrl + T возвращает к текущему дню,

Ctrl + запятая открывает настройки.

Как сделать свои планы цветными?

Цветовая кодировка событий не только добавляет индивидуальности интерфейсу, но и улучшает читабельность при быстром просмотре задач, встреч и других записей. Назначение конкретных оттенков для определенных типов событий помогает лучше ориентироваться в будущих мероприятиях.

Google Календарь предлагает выбор из одиннадцати цветов: томатный, фламинго, мандариновый, банановый, шалфейный, базиликовый, павлиний, черничный, лавандовый, виноградный и графитовый.

Как оставаться в курсе своих планов?

Функция ежедневных электронных писем с планом на день по умолчанию выключена, но ее можно активировать в настройках. Это удобный способ просматривать предстоящие задачи и встречи заранее, похож на новостную рассылку или бюллетень.

Чтобы включить ежедневные письма с повесткой дня, нужно найти нужный календарь в разделе "Мои календари" бокового меню, нажать на три точки и выбрать "Настройки" и общий доступ.

Далее прокрутить вниз в раздел "Другие уведомления", найти пункт "Ежедневная повестка дня" и в раскрывающемся меню выбрать Email среди доступных вариантов.