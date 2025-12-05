Три корисні функції Google Календаря, про які ви могли не знати

Google Календар – один із найпопулярніших цифрових планувальників, який працює на всіх платформах завдяки інтеграції з екосистемою Google Workspace. Попри широку популярність сервісу, багато користувачів не знають про деякі корисні функції, які можуть значно підвищити продуктивність та зручність роботи з розкладом.

Якщо ви активно використовуєте в роботі, або для побутового планування, календар від Google – поради 24 Каналу точно будуть вам корисними.

Які функції Google Календаря допоможуть працювати швидше?

Незалежно від того, який застосунок ви використовуєте, клавіатурні комбінації завжди допомагають пришвидшити навігацію та зменшити навантаження на зап'ястя від постійного користування мишею.

Google Календар пропонує безліч гарячих клавіш для доступу до різних елементів інтерфейсу та швидкого виконання дій.

Повний перелік shortcuts доступний на офіційній сторінці підтримки Google. Також у самому інтерфейсі Календаря можна натиснути знак питання, щоб відкрити легенду з клавіатурними комбінаціями.

Найкориснішими є такі shortcuts:

клавіша C створює нову подію,

D перемикає на денний вигляд,

Ctrl + R оновлює календар,

Ctrl + T повертає до поточного дня,

Ctrl + кома відкриває налаштування.

Як зробити свої плани кольоровими?

Кольорове кодування подій не лише додає індивідуальності інтерфейсу, але й покращує читабельність під час швидкого перегляду завдань, зустрічей та інших записів. Призначення конкретних відтінків для певних типів подій допомагає краще орієнтуватися у майбутніх заходах.

Google Календар пропонує вибір з одинадцяти кольорів: томатний, фламінго, мандариновий, банановий, шавлієвий, базиліковий, павичий, чорничний, лавандовий, виноградний та графітовий.

Як залишатися в курсі своїх планів?

Функція щоденних електронних листів з планом на день за замовчуванням вимкнена, але її можна активувати в налаштуваннях. Це зручний спосіб переглядати майбутні завдання та зустрічі заздалегідь, схожий на розсилку новин чи бюлетень.

Щоб увімкнути щоденні листи з порядком денним, потрібно знайти потрібний календар у розділі "Мої календарі" бічного меню, натиснути на три крапки та вибрати "Налаштування" і спільний доступ.

Далі прокрутити вниз до розділу "Інші сповіщення", знайти пункт "Щоденний порядок денний" та у спадному меню вибрати Email серед доступних варіантів.