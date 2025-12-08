Не раньше 2026 года: когда будет ближайшее затмение Луны

В ночь со 2 на 3 марта 2026 года жители некоторых регионов планеты станут свидетелями редкого астрономического явления - полного лунного затмения. Это будет последний шанс увидеть Кровавую Луну во всей красе вплоть до новогодней ночи 2028 –2029 годов.

Кто сможет увидеть затмение весной 2026 года?

Астрономическое явление охватит огромную территорию планеты. По крайней мере какую-то фазу затмения смогут наблюдать около 5,6 миллиардов людей – это почти 69% населения Земли. Полную фазу затмения увидят более 3,3 миллиарда жителей планеты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Eclipse Wise.

Среди крупных городов, где можно будет наблюдать полное затмение: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, Торонто, Мехико, Токио, Пекин, Шанхай, Сеул, Гонконг, Сингапур, Бангкок, Джакарта, Манила, Сидней, Мельбурн и Гонолулу.

Частичные фазы затмения будут видны даже в некоторых городах Южной Америки, в частности в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Буэнос-Айресе и Сантьяго.

Затмение начнется в 08:44 по всемирному координированному времени (UTC) с вхождением Луны в область полутени Земли. Частичная фаза стартует в 09:50 UTC, а полное затмение продлится от 11:04 до 12:02 UTC. Пик явления наступит в 11:33 UTC. Общая продолжительность всех фаз затмения составит 5 часов 39 минут, при этом полная фаза продлится 58 минут.

Во время максимальной фазы земная тень покроет 115% диаметра Луны, что делает это затмение особенно зрелищным. Луна приобретет характерный красноватый оттенок из-за рассеяния солнечного света в атмосфере Земли – именно поэтому такие затмения называют Кровавой Луной.

Луна окрасилась в красный оттенок / Фото Анастасии Кушпит, 24 Канал

Будет ли затмение видимым в Украине?

Для жителей Украины и большей части Европы это астрономическое шоу останется недоступным, ведь в момент затмения Луна будет находиться под горизонтом. Ближайшее видимое из Украины затмение состоится позже.

Когда Украина увидит ближайшее затмение?

Небо над Украиной станет сценой для частичного лунного затмения только 28 августа 2026 года, пишет Timeanddate. Это астрономическое явление продлится более двух часов. Лучше всего наблюдать событие можно будет в период между 4:23 и 6:37 утра.

Все начнется в 4:23 утра с полутеневой фазы, когда земная полутень начнет касаться лунного диска. В этот момент Луна будет находиться над горизонтом на высоте 17,1 градуса в юго-западном направлении.

Примерно через час, в 5:33, наступит частичная фаза затмения – спутник Земли будет приобретать красноватый оттенок из-за рассеянного света в атмосфере нашей планеты.

Самый интересный момент для наблюдателей наступит в 6:33, когда затмение достигнет максимальной фазы. Однако стоит учитывать, что Луна в это время окажется почти у линии горизонта на высоте лишь 0,2 градуса в западно-юго-западном направлении, поэтому его, вероятно, будут закрывать здания.

Через четыре минуты, в 6:37, спутник зайдет за горизонт, делая невозможным наблюдение остальной фазы затмения.

Настоящий пик явления произойдет уже после захода Луны – в 7:12 утра, когда она будет находиться на 6,2 градуса ниже горизонта.

Частичная фаза завершится в 8:51, а полутеневая – в 10:01, но эти этапы украинцы наблюдать не смогут.

Общая продолжительность этого затмения составит 2 часа 13 минут.