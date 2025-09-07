Пик явления в Украине наступит в 21:11. Продолжительность полного затмения составит более часа. Наблюдать его можно и невооруженным глазом. Кадры явления и подробнее о нем сообщает 24 Канал.

Как выглядит затмение Кровавая Луна?

Лунное затмение 7 сентября 2025 года началось в 18:28 по киевскому времени. Оно достигнет пика в 21:11 и завершится около 23:55. Общая продолжительность явления превышает пять часов.

Кровавая Луна виднеется над Украиной / Фото Анастасии Кушпит, 24 Канала

Кадры лунного затмения 7 сентября / Фото Общественного

Местные СМИ показывают кадры затмения из Харькова, Одесской области, Днепра и Сум. Явление видно также в большей части Европы, Африки, Азии и Австралии.

Лунное затмение в регионах Украины / Фото из соцсетей