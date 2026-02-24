Кровавая Луна 2 – 4 марта 2026 года: редкое затмение, которое стоит увидеть

В начале марта 2026 года небо подарит нам одно из самых эффектных астрономических явлений года - полное лунное затмение, которое часто называют "Кровавая Луна" из-за ярко-красного оттенка спутника Земли во время максимума явления.

Когда и где ждать явление

Полное затмение произойдет в ночь со 2 на 3 марта 2026 года и продлится с начальных фаз до завершения около 5 часов 39 минут общего процесса, рассказывает 24 Канал.

Фаза полного затмения: примерно с 11:04 до 12:03 по UTC (в Украине – ≈ 13:04 – 14:03) с максимумом около 11:33 UTC (≈ 13:33 по Киеву). Однако непосредственно в Украине это затмение не будет видно в полной красе, поскольку Луна во время основных фаз будет ниже горизонта.

Полное затмение будет доступно для наблюдения из других частей света:

Северная и Южная Америка

Австралия и Новая Зеландия

Восточная и Юго-Восточная Азия

острова Тихого океана.

Почему это затмение называют "Кровавой Луной"

Во время полного лунного затмения Земля оказывается между Солнцем и Луной, ее тень закрывает диск спутника, а прямой солнечный свет больше не достигает Луны.

Но свет, который проходит сквозь атмосферу Земли, преломляется и фильтруется, и именно красные длинные волны чаще достигают поверхности Луны, придавая ей медно-красный цвет. Это явление напоминает свечение рассветов и закатов солнца по всей планете одновременно, объясняет Space.com.



Фазы полного лунного затмения / Фото Keith Burns/NASA/JPL

Название "Кровавая Луна" (Blood Moon) используется именно из-за этого драматического оттенка, хотя с научной точки зрения это естественный эффект преломления света, а не что-то "мистическое".

Как наблюдать лунное затмение

Лунные затмения безопасны для глаз и не требуют специальных очков в отличие от солнечных, напоминает Time and Date.

Чтобы увидеть полную фазу, выбирайте место с чистым горизонтом и минимальным световым загрязнением. Бинокль или маленький телескоп усилят детализацию, но для того, чтобы увидеть "кровавый" эффект достаточно невооруженного глаза при ясной погоде.

Если вы будете находиться в Украине и захотите увидеть затмение – стоит смотреть онлайн-трансляции или обратиться к астрономическим сообществам, которые организуют вещание из регионов, где событие будет видно.

Такую трансляцию будет осуществлять проект Virtual Telescope и вы уже можете установить себе напоминание, чтобы не пропустить событие.

Прямая трансляция "Кровавой Луны" 3 марта 2026 года – смотрите видео:

Интересные факты о затмении

Это последнее полное лунное затмение на несколько летследующее полное затмение состоится только в новогоднюю ночь с 2028 на 2029 год.

Полнолуние марта также известно как "Червячная луна" (Worm Moon). В течение многих лет считалось, что это название происходит от дождевых червей, которые появляются на поверхности почвы в начале весны, привлекая птиц, таких как дрозды, и сигнализируя о смене сезона. Однако исторические исследования предлагают другие объяснения, пишет Almanac.

Общую продолжительность затмения не всегда видно полностью в одном месте: в некоторых регионах Луна может садиться или сходить во время ключевых фаз.

Следующие интересные астрономические события для наблюдения