У WhatsApp наконец-то появилась возможность отправлять сообщения самому себе

Один из самых популярных мессенджеров планеты наконец-то получил долгожданную функцию. Пользователи WhatsApp теперь смогут отправлять сообщения себе. Это будет работать по аналогу схожей функции в Telegram.

Опция "Сообщение себе" поэтапно предоставлялась разным группам пользователей за последние несколько месяцев, и, наконец, официально стала доступна всем. Хотя функция не является революционной, она очень удобна и позволяет сохранять заметки, закладки и другой контент с возможностью просмотра на всех связанных устройствах.

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Конечно, возможность добавления контента в "Избранное" есть уже в популярном мессенджере Telegram и других программах, но WhatsApp по-прежнему пользуются гораздо больше пользователей. Функция может помочь тем, кто имеет, например, одновременно iPhone и компьютер на Windows – имея WhatsApp, им не придется устанавливать дополнительные приложения для обмена файлами или ссылками между устройствами разных экосистем.

Напомним, недавно в мессенджер WhatsApp добавили весьма полезную функцию, застраховавшую вас от случайного удаления сообщений. Например, если вы нажали кнопку "Удалить для меня" вместо "Удалить для всех", нововведение позволит вам в течение 5 секунд отменить действие и вернуть сообщение, чтобы затем сделать все правильно.

Функция Accidental Delete начала тестироваться в августе 2022 г. среди небольшого количества пользователей, участвующих в бета-программе. Сейчас она постепенно становится доступна всем пользователям WhatsApp. Интересно, что возможности упразднить удаление "Для всех" WhatsApp не предоставляет.

Еще несколько удобных функций WhatsApp

В последнем описании WhatsApp для iOS также указана возможность перетаскивать изображения, видео и документы в мессенджер из приложений вроде Safari, Photos и Files.

У пользователей теперь появилась возможность в течение нескольких секунд отменить выбор удалить для меня, если вы передумали уничтожать то или иное сообщение в мессенджере.

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Смартфоны на которых WhatsApp перестал работать

Начиная с 31 декабря 2022 года, WhatsApp перестал работать на 49 моделях смартфонов, среди которых:

iPhone 5, iPhone 5c.

Семь смартфонов Samsung, которые были выпущены в 2011, 2012 и 2013 годах: Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 Mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Xcover 2,

Все остальные смартфоны на Android 4.3 или более старшей версии ОС. Это устройства HTC, Huawei, Lenovo, LG, Sony и других компаний.

Для дальнейшей работы WhatsApp необходим девайс как минимум с iOS 12 или Android 5.0 (Lollipop). Однако, конечно же, лучше выбирать гаджеты с новейшей версией операционной системы – так вы сможете пользоваться актуальными версиями приложений еще много лет.