У WhatsApp наконец-то появилась возможность отправлять сообщения самому себе
Источник:The Verge
Один из самых популярных мессенджеров планеты наконец-то получил долгожданную функцию. Пользователи WhatsApp теперь смогут отправлять сообщения себе. Это будет работать по аналогу схожей функции в Telegram.
Опция "Сообщение себе" поэтапно предоставлялась разным группам пользователей за последние несколько месяцев, и, наконец, официально стала доступна всем. Хотя функция не является революционной, она очень удобна и позволяет сохранять заметки, закладки и другой контент с возможностью просмотра на всех связанных устройствах.
Читайте на сайте Facebook и Instagram могут изменить правила обнаженного тела: что позволят публиковать
Конечно, возможность добавления контента в "Избранное" есть уже в популярном мессенджере Telegram и других программах, но WhatsApp по-прежнему пользуются гораздо больше пользователей. Функция может помочь тем, кто имеет, например, одновременно iPhone и компьютер на Windows – имея WhatsApp, им не придется устанавливать дополнительные приложения для обмена файлами или ссылками между устройствами разных экосистем.
Напомним, недавно в мессенджер WhatsApp добавили весьма полезную функцию, застраховавшую вас от случайного удаления сообщений. Например, если вы нажали кнопку "Удалить для меня" вместо "Удалить для всех", нововведение позволит вам в течение 5 секунд отменить действие и вернуть сообщение, чтобы затем сделать все правильно.
Функция Accidental Delete начала тестироваться в августе 2022 г. среди небольшого количества пользователей, участвующих в бета-программе. Сейчас она постепенно становится доступна всем пользователям WhatsApp. Интересно, что возможности упразднить удаление "Для всех" WhatsApp не предоставляет.
Еще несколько удобных функций WhatsApp
- В последнем описании WhatsApp для iOS также указана возможность перетаскивать изображения, видео и документы в мессенджер из приложений вроде Safari, Photos и Files.
- У пользователей теперь появилась возможность в течение нескольких секунд отменить выбор удалить для меня, если вы передумали уничтожать то или иное сообщение в мессенджере.
Интересно В Android теперь можно записывать свои мелодии для будильника и таймера: как это сделать
Смартфоны на которых WhatsApp перестал работать
Начиная с 31 декабря 2022 года, WhatsApp перестал работать на 49 моделях смартфонов, среди которых:
- iPhone 5, iPhone 5c.
- Семь смартфонов Samsung, которые были выпущены в 2011, 2012 и 2013 годах: Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 Mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Xcover 2,
- Все остальные смартфоны на Android 4.3 или более старшей версии ОС. Это устройства HTC, Huawei, Lenovo, LG, Sony и других компаний.
Для дальнейшей работы WhatsApp необходим девайс как минимум с iOS 12 или Android 5.0 (Lollipop). Однако, конечно же, лучше выбирать гаджеты с новейшей версией операционной системы – так вы сможете пользоваться актуальными версиями приложений еще много лет.