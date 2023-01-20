Опція "Повідомлення собі" поетапно надавалася різним групам користувачів протягом останніх кількох місяців, і, нарешті, офіційно стала доступна всім. Хоча функція не є чимось революційним, вона дуже зручна і дає змогу зберігати нотатки, закладки та інший контент з можливістю перегляду на всіх пов'язаних пристроях.
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Звичайно, можливість додавання контенту в "Вибране" є вже в популярному месенджері Telegram та інших програмах, але WhatsApp, як і раніше, користуються набагато більше користувачів. Функція може допомогти тим, хто має, наприклад, одночасно iPhone і комп'ютер на Windows – маючи WhatsApp, їм не доведеться встановлювати додаткові застосунки для обміну файлами чи посиланнями між пристроями різних екосистем.
Нагадаємо, нещодавно у месенджер WhatsApp додали вельми корисну функцію, що застрахує вас від випадкового видалення повідомлень. Наприклад, якщо ви натиснули кнопку "Видалити для мене" замість опції "Видалити для всіх", нововведення дозволить вам протягом 5 секунд скасувати дію та повернути повідомлення, щоб потім зробити все правильно.
Функція Accidental Delete почала тестуватись у серпні 2022 року серед невеликої кількості користувачів, що беруть участь у бета-програмі. Зараз вона поступово стає доступною для всіх користувачів WhatsApp. Цікаво, що можливості скасувати видалення "Для всіх" WhatsApp не надає.
Ще кілька зручних функцій WhatsApp
- В останньому описі WhatsApp для iOS також зазначено можливість перетягувати зображення, відео та документи в месенджер із застосунків на кшталт Safari, Photos і Files.
- У користувачів тепер з'явилася можливість протягом кількох секунд скасувати вибір "видалити для мене", якщо ви передумали знищувати те чи інше повідомлення в месенджері.
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Смартфони на яких WhatsApp перестав працювати
Починаючи з 31 грудня 2022 року WhatsApp перестав працювати на 49 моделях смартфонів, серед яких:
- iPhone 5, iPhone 5c.
- Сім смартфонів Samsung, які були випущені в 2011, 2012 і 2013 роках: Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 Mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2,
- Всі інші смартфони на Android 4.3 або старішій версії ОС. Це пристрої HTC, Huawei, Lenovo, LG, Sony та інших компаній.
Для подальшої роботи WhatsApp необхідний девайс як мінімум з iOS 12 або Android 5.0 (Lollipop). Однак, звісно ж, краще обирати ґаджети з якомога новішою версією операційної системи – так ви зможете користуватися актуальними версіями додатків ще багато років.