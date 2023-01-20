Опція "Повідомлення собі" поетапно надавалася різним групам користувачів протягом останніх кількох місяців, і, нарешті, офіційно стала доступна всім. Хоча функція не є чимось революційним, вона дуже зручна і дає змогу зберігати нотатки, закладки та інший контент з можливістю перегляду на всіх пов'язаних пристроях.

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Звичайно, можливість додавання контенту в "Вибране" є вже в популярному месенджері Telegram та інших програмах, але WhatsApp, як і раніше, користуються набагато більше користувачів. Функція може допомогти тим, хто має, наприклад, одночасно iPhone і комп'ютер на Windows – маючи WhatsApp, їм не доведеться встановлювати додаткові застосунки для обміну файлами чи посиланнями між пристроями різних екосистем.

Нагадаємо, нещодавно у месенджер WhatsApp додали вельми корисну функцію, що застрахує вас від випадкового видалення повідомлень. Наприклад, якщо ви натиснули кнопку "Видалити для мене" замість опції "Видалити для всіх", нововведення дозволить вам протягом 5 секунд скасувати дію та повернути повідомлення, щоб потім зробити все правильно.

Функція Accidental Delete почала тестуватись у серпні 2022 року серед невеликої кількості користувачів, що беруть участь у бета-програмі. Зараз вона поступово стає доступною для всіх користувачів WhatsApp. Цікаво, що можливості скасувати видалення "Для всіх" WhatsApp не надає.

Ще кілька зручних функцій WhatsApp

В останньому описі WhatsApp для iOS також зазначено можливість перетягувати зображення, відео та документи в месенджер із застосунків на кшталт Safari, Photos і Files.

У користувачів тепер з'явилася можливість протягом кількох секунд скасувати вибір "видалити для мене", якщо ви передумали знищувати те чи інше повідомлення в месенджері.

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Смартфони на яких WhatsApp перестав працювати

Починаючи з 31 грудня 2022 року WhatsApp перестав працювати на 49 моделях смартфонів, серед яких:

iPhone 5, iPhone 5c.

Сім смартфонів Samsung, які були випущені в 2011, 2012 і 2013 роках: Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 Mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2,

Всі інші смартфони на Android 4.3 або старішій версії ОС. Це пристрої HTC, Huawei, Lenovo, LG, Sony та інших компаній.

Для подальшої роботи WhatsApp необхідний девайс як мінімум з iOS 12 або Android 5.0 (Lollipop). Однак, звісно ж, краще обирати ґаджети з якомога новішою версією операційної системи – так ви зможете користуватися актуальними версіями додатків ще багато років.