Авария на Starbase: прототип ракеты Starship взорвался на стартовом столе

Компания SpaceX столкнулась с неожиданной проблемой во время наземных испытаний своего новейшего ускорителя Super Heavy в пятницу утром. Прототип первой ступени системы Starship получил критические структурные повреждения на стартовом комплексе в Южном Техасе.

Инцидент может существенно повлиять на сроки подготовки к следующему орбитальному полету и общий график миссий, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ArsTechnica.

Смотрите также Ученые предлагают создать "резервную копию жизни" на Луне

Что произошло на испытательной площадке?

Новейший Booster 18, который рассматривали как ключевой элемент для следующей миссии, претерпел значительную деформацию корпуса. Визуально повреждения напоминают потерю структурной целостности в верхней части баков, что часто случается при проблемах с наддувом или вакуумированием.

Момент взрыва Booster 18 – смотрите видео:

Ракета-носитель Super Heavy, имеющая диаметр 9 метров и высоту около 70 метров, является самой большой ракетной ступенью в истории. Подобные аварии на этапе наземных тестов случались ранее с ранними прототипами, однако повреждение полностью собранного и готового к полетам изделия является серьезным шагом назад.

Почему это значительная проблема для SpaceX?

Инженерам SpaceX теперь придется оценить, подлежит ли ускоритель ремонту, или его придется списать.

Это событие ставит под сомнение ближайшие планы компании по увеличению частоты запусков. Если ускоритель не удастся восстановить, команде придется переключиться на следующее изделие в производственной линии, что неизбежно приведет к задержкам в графике испытательных полетов Starship и развертывания спутников Starlink.

Какие задачи должен решать Starship?

SpaceX разрабатывает Starship как универсальную транспортную систему, что должно в корне изменить архитектуру и экономику космических полетов, как объясняет Space.com.

Главная архитектурная особенность комплекса – полная многоразовость обеих ступеней: ускорителя Super Heavy и самого корабля Starship. В отличие от ракеты Falcon 9, где спасают только первую ступень, новая система позволит использовать все компоненты повторно, подобно авиалайнерам.

Это теоретически снизит стоимость вывода полезной нагрузки на орбиту до рекордно низких показателей.

Система имеет три ключевые стратегические цели.

Во-первых , это реализация программы NASA Artemis, в рамках которой Starship выбран как посадочный модуль для возвращения американских астронавтов на поверхность Луны.

, это реализация программы NASA Artemis, в рамках которой Starship выбран как посадочный модуль для возвращения американских астронавтов на поверхность Луны. Во-вторых, ракета необходима для развертывания спутникового интернета следующего поколения.

Новые аппараты Starlink V2 имеют вес и габариты, которые делают их запуск на Falcon 9 неэффективным или невозможным.

Третья и наиболее амбициозная цель, которую декларирует Илон Маск – колонизация Марса. Огромная грузоподъемность Starship (до 150 тонн на низкую околоземную орбиту в многоразовом варианте) позволит транспортировать большое количество оборудования, топлива и людей, необходимых для построения автономного поселения на Красной планете.

Именно для этого инженеры отрабатывают технологию дозаправки корабля на орбите, что является критически важным этапом для дальних миссий.