Аварія на Starbase: прототип ракети Starship вибухнув на стартовому столі

Компанія SpaceX зіткнулася з несподіваною проблемою під час наземних випробувань свого новітнього прискорювача Super Heavy у п'ятницю вранці. Прототип першого ступеня системи Starship зазнав критичних структурних пошкоджень на стартовому комплексі в Південному Техасі.

Інцидент може суттєво вплинути на терміни підготовки до наступного орбітального польоту та загальний графік місій, розповідає 24 Канал з посиланням на ArsTechnica.

Що сталося на випробувальному майданчику?

Новітній Booster 18, який розглядали як ключовий елемент для наступної місії, зазнав значної деформації корпусу. Візуально пошкодження нагадують втрату структурної цілісності у верхній частині баків, що часто трапляється при проблемах із наддувом або вакуумуванням.

Ракета-носій Super Heavy, що має діаметр 9 метрів і висоту близько 70 метрів, є найбільшим ракетним ступенем в історії. Подібні аварії на етапі наземних тестів траплялися раніше з ранніми прототипами, однак пошкодження повністю зібраного і готового до польотів виробу є серйозним кроком назад.

Чому це значна проблема для SpaceX?

Інженерам SpaceX тепер доведеться оцінити, чи підлягає прискорювач ремонту, чи його доведеться списати.

Ця подія ставить під сумнів найближчі плани компанії щодо збільшення частоти запусків. Якщо прискорювач не вдасться відновити, команді доведеться переключитися на наступний виріб у виробничій лінії, що неминуче призведе до затримок у графіку випробувальних польотів Starship та розгортання супутників Starlink.

Які завдання має вирішувати Starship?

SpaceX розробляє Starship як універсальну транспортну систему, що має докорінно змінити архітектуру та економіку космічних польотів, як пояснює Space.com.

Головна архітектурна особливість комплексу – повна багаторазовість обох ступенів: прискорювача Super Heavy та самого корабля Starship. На відміну від ракети Falcon 9, де рятують лише перший ступінь, нова система дозволить використовувати всі компоненти повторно, подібно до авіалайнерів.

Це теоретично знизить вартість виведення корисного навантаження на орбіту до рекордно низьких показників.

Система має три ключові стратегічні цілі.

По-перше , це реалізація програми NASA Artemis, в рамках якої Starship обрано як посадковий модуль для повернення американських астронавтів на поверхню Місяця.

По-друге, ракета необхідна для розгортання супутникового інтернету наступного покоління.

Нові апарати Starlink V2 мають вагу та габарити, які роблять їх запуск на Falcon 9 неефективним або неможливим.

Третя і найбільш амбітна мета, яку декларує Ілон Маск – колонізація Марса. Величезна вантажопідйомність Starship (до 150 тонн на низьку навколоземну орбіту в багаторазовому варіанті) дозволить транспортувати велику кількість обладнання, палива та людей, необхідних для побудови автономного поселення на Червоній планеті.

Саме для цього інженери відпрацьовують технологію дозаправки корабля на орбіті, що є критично важливим етапом для дальніх місій.