Ідея створити сховище насіння на Місяці не нова, але останнім часом вона знову набирає актуальності. У статті SpaceNews науковці зазначають, що світ утрачає біорізноманіття швидше, ніж будь-коли, а земні сховища не є повністю захищеними, розповідає 24 Канал.

Чому Місяць може стати архівом життя?

Навіть найнадійніший банк насіння – у норвезькому архіпелазі Свальбард (Шпіцберген) – може постраждати через танення вічної мерзлоти чи військові конфлікти.

Місяць розглядається як ідеальне місце для такої "резервної копії життя". Там немає атмосфери, тому ризик забруднення мінімальний, а надзвичайно низькі температури допомагають зберігати біологічний матеріал протягом тисячоліть без енергетичних витрат. Крім насіння, фахівці пропонують зберігати також ДНК, клітини або мікроорганізми.

Реалізувати проєкт можна завдяки нинішньому інтересу до освоєння Місяця. Компанії та агентства вже працюють над інфраструктурою:

NASA готує програму Artemis,

приватні фірми розробляють посадкові модулі та роботи.

Логістично та технічно створення сховища стало реальнішим, ніж десять років тому.

Проте виклики залишаються. Найперше – доставка й безпечне розміщення матеріалів на поверхні Місяця, що потребує наднадійних технологій герметизації та захисту від радіації. Також постає питання міжнародного контролю – кому належатиме сховище і хто матиме до нього доступ у разі глобальної катастрофи.

Попри труднощі, ідея створення місячного сховища сприймається серйозно в наукових колах. Воно може стати символом співпраці між країнами і наступним кроком у довгостроковому забезпеченні виживання людства та інших форм життя.

Що ховає "Сховище судного дня" на Шпіцбергені?

Всесвітнє насіннєсховище на острові Шпіцберген, яке часто називають "Сховищем судного дня", функціонує як фінальна страховка для світової продовольчої безпеки, про що мовиться на сайті Svalbard Global Seed Vault. Розташоване глибоко в горі, у зоні вічної мерзлоти, воно зберігає понад 1,2 мільйона зразків насіння з усіх куточків планети.

Це не просто музей рослин, а діючий банк, куди країни та організації відправляють дублікати своїх колекцій на випадок локальних катастроф.

Основу колекції складають сільськогосподарські культури, критично важливі для виживання людства. Тут зберігаються тисячі сортів рису, пшениці та ячменю. Величезну частку займають бобові, такі як сочевиця, нут та квасоля, а також кукурудза, сорго і просо.

Окрім основних продуктів харчування, у камерах при температурі -18 градусів Цельсія лежать зразки овочів (наприклад, салату, баклажанів, картоплі) та кормових трав.

Особливу цінність мають рідкісні та унікальні сорти. Наприклад, у сховищі є насіння з історичних колекцій, які вже зникли з полів у звичайному середовищі, а також дикі родичі культурних рослин, що містять гени стійкості до хвороб та кліматичних змін.

Одним із найяскравіших прикладів важливості цього об'єкта стала ситуація з банком генів ICARDA, який раніше знаходився в сирійському Алеппо. Через війну в Сирії вчені не мали доступу до своїх запасів, тому у 2015 році вони стали першими, хто забрав свої дублікати зі Шпіцбергену, щоб відновити посіви в Лівані та Марокко, а згодом повернули свіже насіння назад на північ.