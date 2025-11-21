Идея создать хранилище семян на Луне не нова, но в последнее время она снова набирает актуальность. В статье SpaceNews ученые отмечают, что мир теряет биоразнообразие быстрее, чем когда-либо, а земные хранилища не являются полностью защищенными, рассказывает 24 Канал.

Почему Луна может стать архивом жизни?

Даже самый надежный банк семян – в норвежском архипелаге Свальбард (Шпицберген) – может пострадать из-за таяния вечной мерзлоты или военных конфликтов.

Луна рассматривается как идеальное место для такой "резервной копии жизни". Там нет атмосферы, поэтому риск загрязнения минимален, а чрезвычайно низкие температуры помогают хранить биологический материал в течение тысячелетий без энергетических затрат. Кроме семян, специалисты предлагают хранить также ДНК, клетки или микроорганизмы.

Реализовать проект можно благодаря нынешнему интересу к освоению Луны. Компании и агентства уже работают над инфраструктурой:

NASA готовит программу Artemis,

частные фирмы разрабатывают посадочные модули и роботы.

Логистически и технически создание хранилища стало реальным, чем десять лет назад.

Однако вызовы остаются. Прежде всего – доставка и безопасное размещение материалов на поверхности Луны, что требует сверхнадежных технологий герметизации и защиты от радиации. Также возникает вопрос международного контроля – кому будет принадлежать хранилище и кто будет иметь к нему доступ в случае глобальной катастрофы.

Несмотря на трудности, идея создания лунного хранилища воспринимается серьезно в научных кругах. Оно может стать символом сотрудничества между странами и следующим шагом в долгосрочном обеспечении выживания человечества и других форм жизни.

Что скрывает "Хранилище судного дня" на Шпицбергене?

Всемирное семенохранилище на острове Шпицберген, которое часто называют "Хранилищем судного дня", функционирует как финальная страховка для мировой продовольственной безопасности, о чем говорится на сайте Svalbard Global Seed Vault. Расположенное глубоко в горе, в зоне вечной мерзлоты, оно хранит более 1,2 миллиона образцов семян со всех уголков планеты.

Это не просто музей растений, а действующий банк, куда страны и организации отправляют дубликаты своих коллекций на случай локальных катастроф.

Основу коллекции составляют сельскохозяйственные культуры, критически важные для выживания человечества. Здесь хранятся тысячи сортов риса, пшеницы и ячменя. Огромную долю занимают бобовые, такие как чечевица, нут и фасоль, а также кукуруза, сорго и просо.

Кроме основных продуктов питания, в камерах при температуре -18 градусов Цельсия лежат образцы овощей (например, салата, баклажанов, картофеля) и кормовых трав.

Особую ценность имеют редкие и уникальные сорта. Например, в хранилище есть семена из исторических коллекций, которые уже исчезли с полей в обычной среде, а также дикие родственники культурных растений, содержащие гены устойчивости к болезням и климатическим изменениям.

Одним из самых ярких примеров важности этого объекта стала ситуация с банком генов ICARDA, который ранее находился в сирийском Алеппо. Из-за войны в Сирии ученые не имели доступа к своим запасам, поэтому в 2015 году они стали первыми, кто забрал свои дубликаты со Шпицбергена, чтобы восстановить посевы в Ливане и Марокко, а затем вернули свежие семена обратно на север.