Теперь их три: Microsoft выпустила свои традиционные уродливые свитера

Компания Microsoft продолжает традицию выпуска праздничных свитеров, представив сразу три новые модели по цене от 60 до 80 долларов. Флагманский дизайн под названием Artifact посвящен 50-летию компании. Хотя он по большей части украшен иконками из эпохи от Windows 3.1 до Windows XP, но даже здесь нашли место для кое-чего совсем свежего – логотипа ИИ-ассистента Copilot.

Что известно о новых рождественских свитерах Microsoft?

Главный свитер коллекции 2025 года называется Artifact Holiday Sweater и стоит 80 долларов. На нем размещено множество пикселизированных иконок, знакомых пользователям старых версий Windows: Notepad, Reversi, Paint, MS-DOS, Internet Explorer и логотип-бабочка MSN. Традиционно главное место занимает Clippy – легендарная скрепка-помощник, которая стала символом предыдущих праздничных свитеров компании, пишет 24 Канал со ссылкой на Microsoft.

Рядом с винтажными элементами на свитере появились и современные символы: эмодзи в солнцезащитных очках, цифра 50 в честь юбилея Microsoft и голова Крипера из Minecraft. Однако самой интересной деталью для аудитории стал монохромный пикселизированный значок Copilot на правом рукаве, который выглядит как нечто чужеродное в окружении ретро-элементов.



Свитер "Artifact Holiday Sweater" / Фото Microsoft

Кроме свитера Artifact, Microsoft предлагает еще две модели: черно-салатовый свитер в стиле Xbox за 60 долларов и коричнево-оранжевый свитер с логотипом медиаплеера Zune и изображением кнопок воспроизведения и паузы, который стоит 80 долларов, пишет Ars Technica.



Свитер в стиле Xbox / Фото Microsoft



Свитер с логотипом медиаплеера Zune / Фото Microsoft

Где они продаются?

Все три модели доступны в ограниченном количестве через онлайн-магазин Microsoft Company Store, а также в физических магазинах в Сиэтле и Нью-Йорке.

Уже через час после старта продаж большинство размеров свитера Artifact были распроданы, хотя заказы все еще принимаются с перспективой пополнения запасов.

