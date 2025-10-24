Что нового принес осенний релиз Copilot?

Microsoft сделала значительный шаг в развитии своего ИИ-помощника, выпустив Copilot Fall Release. Главной звездой обновления стал Mico (сокращение от Microsoft Copilot) – новый анимированный персонаж, который является опциональным визуальным воплощением ассистента. Это эмоциональная аморфная фигура, которая реагирует на разговор, меняет выражения лица и цвет, создавая ощущение более естественного общения, особенно во время голосовых взаимодействий, пишет 24 Канал со ссылкой на Microsoft.

Разработчики отмечают, что Mico призван быть эмпатичным и доброжелательным, но в то же время может тактично указывать на ошибки пользователя. Многие уже успели сравнить его со знаменитой "скрепкой" Clippy из прошлого, однако Mico, в отличие от своего предшественника, можно отключить по желанию. Эта функция сначала доступна в США, Великобритании и Канаде.

Кроме визуального аватара, Copilot получил ряд значительных функциональных улучшений:

Групповые чаты (Groups). Новая функция превращает Copilot в пространство для совместной работы, где до 32 человек могут одновременно проводить мозговые штурмы в одном чате, писать тексты или планировать проекты. ИИ помогает подытоживать обсуждения, предлагать варианты и распределять задачи.

Улучшенная память и персонализация. Copilot теперь имеет долговременную память, что позволяет ему запоминать важную для пользователя информацию, например, ваши цели, планы или важные даты, а затем учитывать ее в будущих разговорах. Ассистент также может ссылаться на предыдущие диалоги, что упрощает продолжение работы.

Интеграция с другими сервисами. Благодаря коннекторам Copilot может подключаться к OneDrive, Outlook, Gmail, Google Drive и Google Calendar, чтобы искать и обрабатывать документы, письма и события в различных аккаунтах с помощью запросов на естественном языке.

Copilot для здоровья. Были усовершенствованы ответы на запросы, связанные со здоровьем. Теперь система предоставляет информацию из надежных источников, таких как Harvard Health, и помогает находить врачей по специальности, местоположению и другим критериям.

Обучающий режим Learn Live. Эта функция превращает Copilot в репетитора, который не просто дает ответы, а направляет пользователя с помощью вопросов и визуальных подсказок, что делает процесс обучения более эффективным.

Улучшение интеграции в Edge и Windows. Copilot в браузере Edge теперь может анализировать открытые вкладки, сравнивать информацию и выполнять действия, например, бронировать отель. Фактически это встроенный агент в вашем браузере, который может просматривать интернет, двигать курсор, нажимать на ссылки и вводить текст в соответствующие формы. В Windows 11 появилась возможность активировать ассистента голосовой командой "Hey Copilot".

Эти обновления свидетельствуют о том, что Microsoft стремится превратить Copilot из простого чат-бота в полноценного ИИ-компаньона, который глубоко интегрирован в повседневную жизнь пользователя.

Компания также активно развивает собственные модели ИИ, такие как MAI-Voice-1 и MAI-Vision-1, чтобы уменьшить зависимость от сторонних разработчиков, пишет TechRadar. Новые функции уже доступны в США и постепенно распространяются на другие страны.