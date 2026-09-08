Остался один день: почему мы ждем от предстоящей презентации Apple и где ее смотреть

Apple готовит очередную презентацию, на которой, как обычно, представит новые смартфоны. Вероятно, на этот раз нас ждет одна совершенно новая модель, и именно поэтому к этому событию приковано немало внимания. В этой статье мы расскажем обо всех ожиданиях, связанных с предстоящим событием.

Встречайте гибкий экран от Apple

Главной сенсацией мероприятия должен стать первый гибкий iPhone Ultra. Apple заставила ждать этот гаджет более 5 лет после того, как Samsung представила свое первое складное устройство. Впрочем, ожидание может оправдаться, несмотря на заоблачную стоимость новинки, которая превысит 2000 долларов, хотя это и дешевле гарнитуры Apple Vision Pro стоимостью 3500 долларов, пишет 24 Канал.

Первые тестировщики устройства уже поделились первыми положительными отзывами. По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, гибкий смартфон приятно держать в руке, он легко помещается в карман и разворачивается в большой дисплей. Устройство получило внешний экран размером 13,97 сантиметра, который в развернутом виде увеличивается до 19,81 сантиметра. В сложенном виде он выглядит немного короче и шире классического iPhone и выполнен в формате паспорта.

Чтобы сохранить тонкий корпус, инженеры пошли на определенные компромиссы. Новинка не будет иметь телеобъектива, что может разочаровать покупателей, которые выложат огромные деньги за премиальный гаджет. Вместо этого разработчики оснастили девайс двойной камерой с основным и сверхширокоугольным объективами, как в базовых моделях.

Также разработчики интегрировали магнитную систему MagSafe, но полностью отказались от Face ID ради экономии места. Сканер отпечатков пальцев Touch ID инженеры встроили в боковую кнопку питания.

Гибкий iPhone Ultra будет поддерживать многозадачность, позволяя запускать два приложения одновременно на половинах дисплея. Смартфон будет работать под управлением новейшей версии операционной системы iOS, а высокую производительность обеспечит современный процессор, который разработчики также используют в бюджетном ноутбуке MacBook Neo.

Кроме того, инженеры создали уникальный дисплей, на котором линия сгиба практически незаметна. Ни один конкурент пока не добился полностью невидимой линии сгиба, поэтому будет очень интересно увидеть, как с этой задачей справилась Apple.

Классические модели и неожиданные релизы

Для тех, кто не хочет покупать дорогое гибкое устройство, компания представит iPhone 18 Pro и Pro Max. Базовую модель iPhone 18 разработчики планируют выпустить только через 6 месяцев после сентябрьской презентации. Это станет первым случаем в истории Apple, когда более дорогие версии появятся на рынке раньше стандартной.

Умные колонки и наушники с "глазами"

Apple также обновит линейку смарт-динамиков HomePod. Новые колонки получат Siri с искусственным интеллектом Gemini от Google. Пользователи обнаружили упоминания об этих продуктах в тестовой сборке системы macOS.

Самым большим сюрпризом станут наушники AirPods со встроенными камерами, хотя нам, пожалуй, стоит перестать называть их сюрпризом, поскольку инсайдеры уже давно о них говорят в многочисленных утечках информации. Исследователь Аарон Перрис обнаружил в коде системы видеоролик, где пользователь в наушниках берет книгу, а голос за кадром описывает полезную функцию Visual Intelligence, позволяющую сохранять увиденное на потом. Хотя камеры на наушниках могут вызывать определенные опасения относительно конфиденциальности, разработчики обещают надежную защиту данных.

Камеры, по сути, действуют как глаза для цифрового помощника Siri и не имеют функции съемки фото или видео,

– говорит Марк Гурман.

Он добавил, что датчики будут фиксировать изображение исключительно в низком разрешении. Эта инновация поможет помощнику гораздо лучше ориентироваться в пространстве вокруг пользователя.

Дата, место и новый генеральный директор

Apple проведет большую презентацию уже 9 сентября 2026 года. Мероприятие состоится в Steve Jobs Theater на территории штаб-квартиры Apple Park в Купертино, штат Калифорния. Начало запланировано на 10:00 по местному времени, то есть в 20:00 по киевскому времени. Компания также будет транслировать презентацию онлайн.

Эта презентация станет особенной еще и из-за смены руководства Apple. 1 сентября 2026 года Джон Тернус официально сменил Тима Кука на посту генерального директора компании, поэтому мероприятие 9 сентября станет его первой большой презентацией в новой роли. До назначения Тернус возглавлял направление аппаратной инженерии Apple и много лет отвечал за разработку ключевых продуктов компании. Теперь ему предстоит впервые выйти на сцену уже в качестве генерального директора, фактически открывая новый этап в истории Apple после 15 лет руководства Кука.

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