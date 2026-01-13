В App Store новый лидер: загадочное приложение для одиноких бьет рекорды популярности

Мобильное приложение с провокационным названием "Are You Dead?" неожиданно стало лидером платных приложений в Apple App Store в Китае и вошло в топ-10 в США. Его простая идея направлена на ощущение безопасности для людей, которые живут в одиночестве.

Приложение "Are You Dead?" быстро набрало популярность и сейчас возглавляет рейтинг платных приложений в Apple App Store в Китае, а также занимает шестое место в США. За 8 юаней, что примерно равно 1,15 доллара, пользователь может добавить контакт для экстренной связи и ежедневно подтверждать, что с ним все в порядке. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

Смотрите также Игрушки Labubu вошли в ТОП-5 запросов Google: в чем секрет популярности

Почему простое приложение стало таким популярным?

Механика приложения максимально проста. Пользователь раз в день нажимает яркую зеленую кнопку с мультяшным призраком. Если этого не сделать два дня подряд, на третий день система автоматически отправляет электронное письмо человеку, указанному как контакт для чрезвычайных ситуаций.

Разработчики задумывали приложение как инструмент безопасности для людей, которые живут сами. В Китае эта проблема становится все более актуальной на фоне старения населения, последствий политики одного ребенка и стремительной урбанизации, из-за которой миллионы людей переезжают в города и живут вдали от семей.

По данным китайских исследовательских компаний, к 2030 году в стране может быть до 200 миллионов домохозяйств с одним человеком. Ожидается, что доля людей, живущих сами, превысит 30 процентов.

На англоязычной странице в App Store приложение имеет название Demumu. Там его описывают как легкий инструмент безопасности для людей, которые живут в одиночестве, призван сделать самостоятельную жизнь менее тревожной. По словам разработчиков, приложение подходит для офисных работников, студентов и всех, кто сознательно выбирает жизнь без сожителей.

Как пишет ВВС, в Китае приложение вызвало активное обсуждение в соцсетях. Пользователи обратили внимание на прямолинейное название и мрачный смысл, но одновременно начали предлагать идеи для улучшения. Среди них – возможность отправлять сообщения контактам для экстренной связи, а не только электронные письма.

Часть пользователей также призвала изменить название. Оно задумано как игра слов и отсылает к популярному китайскому сервису доставки еды с названием "Are You Hungry?", которое звучит подобно на китайском. Оригинальное китайское название приложения звучит как Si-le-ma, что фонетически напоминает известный бренд.

Команда разработчиков состоит из трех представителей поколения Z, рожденных после 1995 года. Они заявили, что благодарны за широкое внимание к их продукту. По их словам, они планируют обновление с новыми функциями новыми функциями, в частности более удобными инструментами для пожилых людей, а также рассматривают возможность переименования.

Популярность Demumu выходит за пределы Китая. В США приложение также быстро поднялось в рейтингах, что частично может объясняться интересом со стороны китайских мигрантов. В то же время тенденция к жизни в одиночку характерна для многих стран.

Согласно данным переписи населения США, в 2020 году 27,6 процента всех домохозяйств состояли из одного человека. Для сравнения, в 1940 году этот показатель составлял лишь 7,7 процента. На фоне таких изменений простое приложение с мрачным названием неожиданно попало в запрос современного общества.