"ПриватБанк" сообщает о сбое в работе приложения

1 ноября утром пользователи "ПриватБанка" столкнулись с проблемами. Они испытывают трудности с использованием приложения.

Так, решившие открыть приложение "Приват24" могут увидеть сообщения с предупреждением, передает 24 Канал.

Смотрите также "ПриватБанк" и Mastercard продолжают бесплатно доставлять карты в Украине и мире

Что известно о сбое в "Приват24"?

Пользователи наблюдают проблемы при совершении платежных сделок. По состоянию на данный момент продолжаются технические работы.

Сейчас наблюдаются сложности при проведении платежей и переводов. Мы уже работаем над решением этого вопроса. Пожалуйста, попытайтесь позже выполнить операцию. Спасибо за понимание!,

– говорится в сообщении.

Что видят пользователи "Приват24" / Скриншот

Сбои в работе "Приват24" уже происходили недавно. Так, 18 октября пользователи не могли авторизоваться и осуществить оплаты.

Сбой фиксировали и 6 сентября. Тогда были трудности с созданием платежей, обновление выписки и использованием некоторых других сервисов.

Что известно о последних сбоях в работе разных сервисов?