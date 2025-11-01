"ПриватБанк" сообщает о сбое в работе приложения
- 1 ноября пользователи "ПриватБанка" столкнулись с проблемами.
- При осуществлении платежных операций в приложении "Приват24" возникают сложности.
1 ноября утром пользователи "ПриватБанка" столкнулись с проблемами. Они испытывают трудности с использованием приложения.
Так, решившие открыть приложение "Приват24" могут увидеть сообщения с предупреждением, передает 24 Канал.
Что известно о сбое в "Приват24"?
Пользователи наблюдают проблемы при совершении платежных сделок. По состоянию на данный момент продолжаются технические работы.
Сейчас наблюдаются сложности при проведении платежей и переводов. Мы уже работаем над решением этого вопроса. Пожалуйста, попытайтесь позже выполнить операцию. Спасибо за понимание!,
– говорится в сообщении.
Что видят пользователи "Приват24" / Скриншот
Сбои в работе "Приват24" уже происходили недавно. Так, 18 октября пользователи не могли авторизоваться и осуществить оплаты.
Сбой фиксировали и 6 сентября. Тогда были трудности с созданием платежей, обновление выписки и использованием некоторых других сервисов.
Что известно о последних сбоях в работе разных сервисов?
- 20 октября AWS столкнулась с большим сбоем из-за проблемы с DNS, что повлекло за собой миллиардные убытки и отключение многих сервисов. Увольнение сотен работников в Amazon и замена их искусственным интеллектом могли повлиять на способность быстро решить проблему, поскольку не хватало опытных специалистов.
- 16 октября 2025 года на YouTube произошел глобальный технический сбой, затронувший многие страны. Люди не могли просматривать видео и видели сообщения об ошибках.
- 2 июля социальная сеть "X" подверглась масштабному сбою. Пользователи жаловались на трудности с доступом, загрузкой новостной ленты и отправкой сообщений.