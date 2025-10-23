Почему произошел сбой и виноват ли в этом искусственный интеллект?

Сбой в работе облачного сервиса Amazon Web Services вызвал цепную реакцию, которая прокатилась по всему интернету и затронула сотни миллионов пользователей. Перестали работать не только сервисы самой компании, например торговая площадка и камеры Ring, но и множество сторонних платформ. Среди них оказались Perplexity, игры Fortnite, Snapchat и даже банковские приложения и "умные" матрасы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Тревогу вызвала не только сама авария, но и время, нужное для ее устранения. Первые сообщения о проблемах появились в 3:11 ночи по восточному времени. Только через три часа AWS сообщила, что основная проблема "полностью смягчена", но полное восстановление всех сервисов к "нормальной работе" заняло более полудня – до 18:53. За это время, по предварительным оценкам, экономика потеряла миллиарды долларов из-за снижения производительности.

Какова причина сбоя AWS и при чем здесь ИИ?

Причиной сбоя назвали проблему с решением DNS (системы доменных имен). Эта система работает как телефонная книга интернета, преобразуя адреса сайтов вроде "Amazon.com" в IP-адреса, что позволяет устройствам соединяться друг с другом. Если в этой "книге" данные устаревшие или неверные, возникает сбой.

Хотя AWS и раньше сталкивалась со сбоями, этот случай произошел лишь через несколько месяцев после решения Amazon.

В июле облачное подразделение компании сократило по меньшей мере сотни рабочих мест. Этому предшествовало заявление генерального директора Энди Джесси о том, что внедрение генеративного ИИ приведет к увольнениям, как сообщала CNBC.

Он отметил, что с увеличением роли ИИ и агентов изменится способ выполнения работы, и компании понадобится меньше людей на одних должностях и больше – на других.

До сих пор неизвестно, какие именно должности сократили. Однако если Amazon полагался на ИИ для компенсации уволенных работников, этот инцидент может стать ярким примером того, как попытки заменить людей ненадежными инструментами ИИ оборачиваются против компании.

Кого заменяют искусственным интеллектом на работе?

Технические специальности стали одной из главных целей для замены искусственным интеллектом. Даже такие гиганты, как Google и Microsoft, используют эту технологию. По словам руководителей компаний, ИИ пишет 25% нового кода в Google и почти треть – в Microsoft.

В то же время эффективность ИИ в повышении производительности остается под вопросом. Некоторые исследования показывают, что он может даже замедлять работу программистов, как рассказывает Ars Technica. Однако главное, чего не может дать искусственный интеллект – это опыт.

Кори Квин, эксперт по облачным вычислениям, раскритиковал Amazon за очевидную нехватку опытных специалистов во время сбоя, отметило издание The Register. Он считает, что компания "до абсурда долго" не могла понять, что именно сломалось.

По его словам, можно нанять много умных людей, которые объяснят, как работает DNS на техническом уровне, но невозможно нанять человека, который помнит, что во время сбоев DNS стоит проверить, казалось бы, несвязанную систему, потому что она уже вызывала проблемы в прошлом.

Квин подытожил, что когда такие "племенные знания" исчезают вместе с уволенными сотрудниками, компании приходится изобретать экспертизу заново. Это не влияет на надежность сервиса до тех пор, пока однажды не произойдет масштабная катастрофа. Эксперт подозревает, что этот день наступил именно сейчас.