Первый складной iPhone от Apple может быть одним из самых дорогих на рынке

Первый складной iPhone может стать самым дорогим смартфоном Apple: по оценкам аналитиков, его цена приблизится к 2 400 долларов. Высокая стоимость связана с премиальными компонентами и сложной конструкцией, которые компания планирует использовать в новом форм-факторе.

Ориентировочная цена первого складного iPhone составит 2 399 долларов. Это один из самых высоких прогнозов, хотя ранние оценки колебались между 1 800 долларов и 2 500 долларов. Позиция Ляо совпадает с более ранними заявлениями других инсайдеров: Мин-Чи Куо предполагал цену в пределах 2 000–2 500 долларов, а Марк Гурман из Bloomberg ожидает примерно 2 000 долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Investing.com.

Сколько может стоить складной iPhone и что о нем известно?

Стоимость смартфона будет настолько высокой из-за комплектующих премиум-класса. По мнению Fubon Research, дисплейная панель і складной шарнир станут главными факторами, которые подтолкнут цену к верхней границе прогнозов.

Как пишет Macrumors, спрос на устройство в значительной степени будет зависеть от цены, однако аналитики считают, что Apple сможет реализовать около 5,4 млн складных моделей в 2026 году. Ожидается, что в этот период глобальный спрос на смартфоны может снизиться, и складные модели станут "единственной звездой" рынка.

Отчет также отмечает, что Apple готовит ряд изменений для камер 2026 года. В частности, в линейке iPhone 18 Pro должен появиться первый сменное отверстие диафрагмы. В то же время для складного iPhone этот модуль пока не предусмотрен, но ожидается, что он получит двойную основную камеру с широкоугольным и ультрашироким объективами и две фронтальные камеры.

Какой новый сервис Apple готовит с поддержкой искусственного интеллекта?

Apple планирует в 2026 году представить новый сервис Health+, который дополнит приложение Health функциями искусственного интеллекта. Система будет предоставлять персональные рекомендации по питанию, активности и образа жизни, а также интегрирует видеосоветы от экспертов по медицине.

Health+ будет иметь функции персонального тренера по здоровью. Пользователи будут получать рекомендации, основанные на их данных об активности, питания и образе жизни. Кроме того, в приложении появятся обучающие видео от медицинских специалистов, которые будут объяснять особенности различных состояний здоровья и способы их улучшения.