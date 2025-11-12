Компания Apple активно работает над обновленной версией приложения Health, которое получит интегрированный сервис Health+ с искусственным интеллектом. Проект запланирован на 2026 год и может сделать Apple одним из первых технологических гигантов, развивающих направление медицинских AI-ассистентов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что известно о новом Health+ от Apple?

Health+ будет иметь функции персонального тренера по здоровью. Пользователи будут получать рекомендации, основанные на их данных об активности, питания и образе жизни. Кроме того, в приложении появятся обучающие видео от медицинских специалистов, которые будут объяснять особенности различных состояний здоровья и способы их улучшения.

Еще одной ключевой функцией станет расширенное отслеживание питания, которое поможет пользователям формировать здоровые привычки. Apple также готовит масштабные изменения в экосистеме своих AI-решений. Компания работает над новой версией Siri, которая получит возможности генеративного ИИ. Обновление ассистента ожидается в iOS 26.4, а в iOS 27 появится полностью обновленный дизайн Siri и AI-инструмент для веб-поиска.

Таким образом, Apple стремится объединить медицинские функции, аналитику и искусственный интеллект в единой системе, которая сможет поддерживать пользователей в повседневной жизни.

Какое обновление вскоре получит Apple Maps?

Apple разрабатывает расширенные спутниковые функции для iPhone, которые сделают его полезным не только во время чрезвычайных ситуаций. По данным Bloomberg, компания планирует интегрировать спутниковую связь в Apple Maps и позволить отправлять фото без подключения к мобильной сети или Wi-Fi.

Кроме того, корпорация интегрирует спутниковые возможности в собственный картографический сервис Apple Maps. Это означает, что пользователи смогут прокладывать маршруты и ориентироваться даже в местах без покрытия. Разработчики других приложений также смогут подключать свои продукты к этой системе – например, чтобы отправлять сообщения через WhatsApp без связи.