Загадка морских глубин: ученые выяснили происхождение огромного желоба Кингс-Тру

Глубоко под толщей воды в Атлантическом океане скрывается система желобов больше Большого Каньона. Образование этой впечатляющей структуры всегда было загадкой для ученых, которую наконец удалось решить.

Новое исследование международной группы ученых объясняет, что этот объект возник не из-за эрозии, а в результате движения тектонических плит и мощных потоков тепла из глубин нашей планеты, рассказывает SciTechDaily.

Смотрите также Причина не только в ядре: что-то таинственное глубоко внутри Земли руководит магнитным полем

Как тектонические плиты и магма создали гигантскую расщелину в океане?

Комплекс Кингс-Тру, расположен примерно в 1000 километрах к западу от Португалии, – это не просто разлом, а масштабная система параллельных желобов и впадин длиной около 500 километров. Восточная часть системы, известна как Пик-Дип, является одной из самых глубоких точек Атлантического океана.



Местоположение Кингс-Тру / Фото GEBCO

В отличие от наземных каньонов, сформированных реками, этот подводный гигант появился благодаря силам внутри Земли.

Международная команда исследователей из Центра GEOMAR установила, что примерно 37 – 24 миллиона лет назадв этот участок Северной Атлантики стал границей между Европейской и Африканской плитами.

По словам ведущего автора исследования Антье Дюркефельден, земная кора здесь не просто скользила, а буквально разрывалась с запада на восток, подобно застежке-молнии. Однако ключевую роль сыграл еще один фактор: предыдущее состояние земной коры.

Что обнаружили ученые во время исследований?

Ученые выяснили, что эта область была заранее подогрета мантийным плюмом – потоком горячего вещества из глубин планеты, который является ранней ветвью современного Азорского плюма.

Как объясняет соавтор работы Йорг Гельдмахер, такой разогрев сделал кору толще, но механически слабее. Это привело к тому, что граница плит сместилась именно в это место. Когда граница плит впоследствии отошла дальше на юг, формирование желоба Кингс-Тру остановилось.



Ученые исследовали образцы из желоба Кингс-Тру / Фото GEOMAR

Выводы основываются на данных экспедиции 2020 года на судне METEOR, во время которой с помощью сонара создали подробную карту дна и подняли образцы вулканических пород. С научной работой подробно можно ознакомиться в журнале Geochemistry, Geophysics, Geosystems.

Лабораторный анализ химического состава и датировка образцов подтвердили тесную связь между процессами в мантии и движениями литосферных плит.

Похожий процесс сегодня можно наблюдать в районе Азорских островов, где аналогичным образом формируется система желобов Рифт Терсейра.