Пропавший робот в Антарктиде вернулся и у него неутешительные новости

Австралийский научный эксперимент в Антарктиде едва не завершился провалом, но в итоге принес уникальные результаты. Океанический робот, который исчез подо льдом на несколько месяцев, вернулся с редкими данными о состоянии ледников и влиянии климатических изменений на Восточную Антарктиду.

Австралийское национальное научное агентство CSIRO запустило в В Южном океане автономный океанический поплавок, оснащен датчиками солености и температуры. Его задачей было исследовать ледник Тоттен и оценить, как его возможное таяние может повлиять на уровень мирового океана. По плану робот должен был погружаться под воду и раз в 10 дней всплывать, чтобы передавать данные спутникам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Что обнаружил робот подо льдом?

Однако океаническое течение сбило устройство с курса и унесло его далеко на запад. В результате поплавок оказался подо льдом ледника Денман и шельфового льда Шеклтона – в зоне, куда ученым почти невозможно добраться для прямых измерений. Исследователи считали робота потерянным, но через девять месяцев он неожиданно снова появился на поверхности.

Как пишет Futura, все это время устройство продолжало выполнять свою миссию. Он измерял температуру и соленость воды от морского дна до нижней границы ледового шельфа. Передать информацию он не мог, ведь не имел возможности всплыть, но каждая попытка подъема завершалась столкновением со льдом. Именно эти контакты позволили роботу фиксировать глубину ледового шельфа.

Команда смогла сопоставить эти данные со спутниковыми измерениями толщины льда и восстановить маршрут, которым двигался поплавок. Всего за время автономного путешествия он собрал 195 полных профилей данных.

Результаты показали, что шельфовый лед Шеклтона пока не находится под угрозой активного таяния из-за теплых вод. Зато под ледником Денман зафиксировано наличие теплой воды, которая уже вызывает его таяние. Этот ледник сам по себе может повысить уровень мирового океана почти на 152,4 см, что представляет серьезную угрозу для побережий по всему миру.

Почему эти данные важны для науки?

Полученные данные помогли лучше понять взаимодействие океана и льда в районе ледника Денман и оценить реальные риски его дальнейшего таяния. Успех этой миссии подталкивает ученых к идее активнее использовать автономные поплавки в наиболее труднодоступных регионах планеты, даже несмотря на риск их потери.

Особую ценность имеет то, что измерения касаются именно Восточной Антарктиды, где сосредоточено больше льда, чем в западной части континента. Таяние местных ледников может иметь еще более масштабные последствия для уровня моря. Данные также могут помочь выяснить, поднимается ли Антарктида из океана и как это повлияет на глобальные процессы.

Почему Антарктика таяла 9000 лет назад и исчезает сейчас?

Международная группа исследователей пришла выводу, что масштабное отступление Восточно-Антарктического ледникового щита (EAIS) около 9000 лет назад был обусловлен самоподдерживающейся обратной связью между таянием льда и океанской циркуляцией. Ученые назвали этот феномен "каскадной положительной обратной связью". Он заключается в том, что талая вода из одного региона ускоряет процессы таяния в других, что может быть ключевым фактором для понимания нестабильности ледниковых щитов Антарктиды как в прошлом, так и сегодня.

Сегодня наблюдения фиксируют быстрое отступление ледников Туэйтса и Пайн-Айленд в Западной Антарктиде, вызванное именно вторжением теплых глубинных вод. Если подобные каскадные процессы действуют и сейчас, региональное таяние может распространиться, ускорив общую потерю ледникового покрова и, как следствие, поднятия уровня мирового океана.