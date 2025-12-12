Что вызывает ледниковые землетрясения?

Ледниковые землетрясения – это особая разновидность сейсмической активности, который возникает в холодных регионах планеты. Они появляются, когда огромные куски льда откалываются от ледников и падают в океан. Процесс происходит так: высокие и узкие айсберги отрываются от края ледника, а затем переворачиваются в воде. Во время опрокидывания айсберг с силой ударяется о "материнский" ледник, создавая мощные механические вибрации, которые распространяются на тысячи километров, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Эти сейсмические волны существенно отличаются от обычных землетрясений. Они не генерируют высокочастотных колебаний, которые обычно используют для выявления и определения местонахождения стандартных сейсмических источников – землетрясений, вулканов или ядерных взрывов. Именно из-за этой особенности ледниковые землетрясения обнаружили относительно недавно, хотя сейсмические источники видели их признаки уже несколько десятилетий.

К этому времени большинство таких событий фиксировали в Гренландии – самой большой ледяной шапке северного полушария. Гренландские ледниковые землетрясения имеют относительно большую магнитуду, сравнимую с ядерными испытаниями Северной Кореи последних двух десятилетий. Их количество меняется в зависимости от времени года, растет в конце лета, и в последние десятилетия они становятся более частыми, что может быть связано с более быстрым темпом глобального потепления в полярных регионах, пишет The Conversation.

В Антарктиде, несмотря на то что это самый большой ледовый покров на Земле, прямые доказательства ледниковых землетрясений от айсбергов, переворачивающихся, оставались неуловимыми. Предыдущие попытки обнаружить антарктические ледниковые землетрясения использовали глобальную сеть сейсмических детекторов. Однако если антарктические события имеют гораздо меньшую магнитуду, чем гренландские, мировая сеть может их не зафиксировать.



Откалываясь, такие большие куски льда могут ударяться о материнский айсберг, провоцируя ледниковые землетрясения / Фото Depositphotos

Новое исследование, нерецензируемые результаты которого пока опубликованы на ESS Open Archive, а впоследствии будут обнародованы в Geophysical Research Letters, использует сейсмические станции непосредственно в Антарктике. Поиск обнаружил более 360 ледниковых сейсмических событий между 2010 и 2023 годами, большинство из которых еще не включены ни в один каталог землетрясений.

Где происходит больше всего ледниковых землетрясений?

Обнаруженные события сосредоточены в двух кластерах – возле ледников Твейтса и Пайн-Айленд. Эти ледники стали крупнейшими источниками повышения уровня моря от Антарктиды. Около двух третей зарегистрированных событий – 245 из 362 – произошли у морского края Твейтса. Большинство из них, вероятно, являются именно ледниковыми землетрясениями из-за опрокидывания айсбергов.

Самый активный период ледниковых землетрясений возле Твейтса наблюдался между 2018 и 2020 годами. Интересно, что сильнейшим фактором этих событий был не годовой цикл теплых температур воздуха, который вызывает сезонное поведение гренландских ледниковых землетрясений. Зато наибольшее количество событий совпало с периодом ускоренного движения языка ледника к морю, что независимо подтвердили спутниковые наблюдения.



Ледник Твейтса стремительно распадается, о чем свидетельствуют многочисленные сейсмические случаи. Это предвещает будущую катастрофу всемирных масштабов / Фото European Space Agency

Ледник Твейтса иногда называют "ледником судного дня". Если бы он полностью разрушился, это подняло бы глобальный уровень моря на 3 метра, затопив прибрежные территории по всему миру. Кроме того, он потенциально может распасться очень быстро. Ускорение движения ледника могло быть вызвано состоянием океана, влияние которого еще недостаточно изучено.

Второй по величине кластер обнаруженных событий произошел возле ледника Пайн-Айленд. Однако эти события постоянно регистрировались на расстоянии 60 – 80 километров от береговой линии, поэтому маловероятно, что их вызвало опрокидывание айсбергов. Эти события остаются загадочными и требуют дальнейших исследований.

Что это нам дает?

Обнаружение ледниковых землетрясений, связанных с откалыванием айсбергов у Твейтса, может помочь ответить на несколько важных научных вопросов. В частности, на фундаментальный вопрос о потенциальной нестабильности ледника из-за взаимодействия океана, льда и твердой земли у места его встречи с морем.

Лучшее понимание этих процессов может стать ключом к уменьшению большой неопределенности в прогнозах повышения уровня моря в течение следующих двух веков.