Защитите свои данные с помощью новых функций конфиденциальности для Android

Смартфоны Android теперь оснащены усовершенствованными функциями конфиденциальности, что делает их более безопасной платформой для пользователей, которые могут управлять доступом к своим данным со стороны приложений. Времена негативной репутации Android как системы, пренебрегающей конфиденциальностью пользователей, прошли.

Современные устройства на Android позволяют пользователям контролировать, какие приложения могут получить доступ к их данным и когда. 24 Канал расскажет, как настроить разрешения для приложений так, чтобы сохранить свои данные.

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Акцент Google на улучшении контроля конфиденциальности привел к внедрению Менеджера разрешений или Панели управления конфиденциальностью, которая служит централизованным местом, где пользователи могут управлять и контролировать доступ к персональным данным. Сюда входят:

журналы звонков,

камеры,

микрофоны,

местонахождение,

контакты,

файлы,

физическая активность и прочее.

Как проверить разрешения приложений на смартфоне

Чтобы выполнить аудит разрешений на конфиденциальность, пользователи должны зайти в "Настройки" устройства, перейти в раздел "Конфиденциальность", а затем найти "Менеджер разрешений" или "Панель управления конфиденциальностью". Различные производители устройств могут использовать разные термины, поэтому если вы не найдете нужных опций, воспользуйтесь поиском по слову "разрешения" в "Настройках".



Настраиваем разрешения для приложений / Фото 24 Канал

Диспетчер разрешений предоставляет список всех доступных разрешений, которые пользователи могут просмотреть и проверить, ведь среди них могут быть необычные запросы. Например, программа, запрашивающая постоянный доступ к местоположению или доступ к журналу вызовов, может вызвать тревогу, особенно если это галерея обоев. Пользователи могут запретить доступ, выбрав "Не разрешать", или настроить доступ, предоставив временное разрешение или приблизительные данные о местонахождении.

Google улучшает конфиденциальность

Пользователи Android 10 и более поздних версий могут делиться своим местоположением с приложением только во время его работы, тогда как пользователи Android 11 и более поздних версий могут предоставлять временный доступ к микрофону, камере или местонахождению.

У Android 12 контроль над конфиденциальностью еще больше усилен, поскольку данные о местонахождении предоставляются лишь примерно, что дает пользователям больше контроля над их личной информацией.

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Почему стоит провести аудит разрешений приложений

В заключение всем пользователям Android рекомендуется провести аудит разрешений на конфиденциальность, чтобы обеспечить безопасное управление доступом к своим данным. Благодаря внедрению расширенных функций конфиденциальности пользователи Android теперь могут определять, какие программы имеют доступ к их личной информации.