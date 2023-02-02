Захистіть свої дані за допомогою нових функцій конфіденційності для Android

Смартфони Android тепер оснащені вдосконаленими функціями конфіденційності, що робить їх безпечнішою платформою для користувачів, які можуть керувати доступом до своїх даних з боку застосунків. Часи негативної репутації Android як системи, що нехтує конфіденційністю користувачів, минули.

Сучасні пристрої на Android дають користувачам змогу контролювати, які програми можуть отримати доступ до їхніх даних і коли. 24 Канал розповість, як налаштувати дозволи для застосунків так, щоб вберегти власні дані.

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Акцент Google на покращенні контролю конфіденційності призвів до впровадження Менеджера дозволів або Панелі управління конфіденційністю, яка слугує централізованим місцем, де користувачі можуть керувати та контролювати доступ до персональних даних. Сюди входять:

журнали дзвінків,

камери,

мікрофони,

місцезнаходження,

контакти,

файли,

фізична активність та інше.

Як перевірити дозволи застосунків на смартфоні

Щоб виконати аудит дозволів на конфіденційність, користувачі повинні зайти в "Налаштування" свого пристрою, перейти в розділ "Конфіденційність", а потім знайти "Менеджер дозволів" або "Панель управління конфіденційністю". Різні виробники пристроїв можуть використовувати різні терміни, тому, якщо ви не знайдете потрібних опцій, скористайтеся пошуком за словом "дозволи" в "Налаштуваннях".



Налаштовуємо дозволи для застосунків / Фото 24 Канал

Диспетчер дозволів надає перелік усіх доступних дозволів, які користувачі можуть переглянути і перевірити, адже серед них можуть бути незвичні запити. Наприклад, програма, яка запитує постійний доступ до місцезнаходження або доступ до журналу дзвінків, може викликати тривогу, особливо, якщо це галерея шпалер. Користувачі можуть заборонити доступ, обравши "Не дозволяти", або налаштувати доступ, надавши тимчасовий дозвіл або приблизні дані про місцезнаходження.

Google покращує конфіденційність

Користувачі Android 10 і новіших версій можуть ділитися своїм місцезнаходженням із застосунком лише під час його роботи, тоді як користувачі Android 11 і новіших версій можуть надавати тимчасовий доступ до мікрофона, камери або місцезнаходження.

В Android 12 контроль над конфіденційністю ще більше посилено, оскільки дані про місцезнаходження надаються лише приблизно, що дає користувачам більше контролю над їхньою особистою інформацією.

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Чому варто провести аудит дозволів застосунків

На завершення, всім користувачам Android рекомендується провести аудит дозволів на конфіденційність, щоб забезпечити безпечне управління доступом до своїх даних. Завдяки впровадженню розширених функцій конфіденційності, користувачі Android тепер мають можливість визначати, які програми мають доступ до їхньої особистої інформації.