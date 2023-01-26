Це не лише зручно, але й корисно

Менеджери паролів не тільки зберігають ваші дані для входу, але й полегшують створення надійних, унікальних паролів для кожної програми або веб-сайту, які ви використовуєте. Це важливо, оскільки хакери мають безліч стратегій для обходу слабких паролів, а повторне використання паролів може скомпрометувати кілька облікових записів, якщо хтось викраде ваші дані для входу.

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24 Канал розповів, як увімкнути та налаштувати автоматичне заповнення паролів. Тут одразу варто зауважити, що на Android у вас є вибір, коли справа доходить до менеджерів паролів. Але якщо ви не хочете мати справу з різними незрозумілими застосунками, просто скористайтеся безкоштовним менеджером паролів, вбудованим у ваш телефон.

Чому саме стандартний менеджер паролів

Перевага використання вбудованого рішення для Android полягає у тому, що вона безкоштовна і не потребує окремого встановлення. Менеджер паролів Google зручно прив'язує ваші зашифровані паролі до вашого облікового запису Google, тому ваші збережені логіни доступні будь-де, де ви ввійшли за допомогою свого облікового запису Google. Компанія також стежитиме за вашими паролями і сповіщатиме вас, якщо вони будуть скомпрометовані.

Як увімкнути Google Password Manager на Android

На своєму пристрої Android перейдіть до "Налаштування";

Виберіть "Конфіденційність";

Далі "Служба автозаповнення від Google" або скористайтеся пошуковим рядком у меню налаштувань, щоб знайти "Автозаповнення";

Увімкніть "Використовувати автозаповнення з Google";

Переконайтеся, що ви ввійшли в правильний обліковий запис Google;

Натисніть "Паролі" у списку меню "Автозаповнення", щоб відкрити меню Менеджер паролів;

Натисніть значок налаштувань у формі шестерні у верхньому правому куті, а потім увімкніть "Пропонувати зберігати паролі", якщо ви хочете, щоб ваш пристрій зберігав дані для входу в додатки, якими ви користуєтеся, і веб-сайти, які ви відвідуєте в Chrome.

Зверніть увагу, що менеджер паролів Google не зберігає паролі, які використовуються в інших браузерах, таких як Firefox або Edge, однак ці програми також пропонують власні функції управління паролями.

Увімкнувши ці налаштування, ваш телефон буде пропонувати нові паролі щоразу, коли ви створюєте нові облікові записи у застосунках або на веб-сайтах, і зберігатиме їх у безпечному місці. Однак є ще кілька додаткових налаштувань, які ви можете увімкнути.

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Простий вхід

Якщо ви хочете зробити вхід ще простішим, увімкніть "Автоматичний вхід", і ваш телефон буде автоматично вводити збережені імена користувачів і паролі щоразу, коли з'являтиметься відповідний запит.

Для додаткової безпеки увімкніть "Сповіщення про пароль", щоб отримувати сповіщення, якщо будь-який з ваших паролів буде знайдено в Інтернеті.



Ваш смартфон допоможе запам'ятати паролі для легкого входу / Фото Shutterstock

Як керувати збереженими паролями за допомогою Google Password Manager

Якщо на вашому пристрої увімкнено Менеджер паролів Google, ви можете шукати, переглядати та редагувати збережені паролі в меню Менеджера паролів Google. Усі збережені дані для входу відображаються у списку внизу екрана.

Торкніться одного з веб-сайтів або застосунків зі списку, щоб переглянути інформацію про обліковий запис і поточний збережений пароль (для доступу до цього меню вам потрібно буде ввести пін-код, пароль або відбиток пальця на екрані блокування). Увійшовши в систему, ви можете змінити або видалити збережений пароль.

Перевірка безпеки

Якщо ви отримали попередження про безпеку пароля або хочете перевірити надійність кожного збереженого пароля, перейдіть до:

Налаштування; Конфіденційність; Служба автозаповнення від Google; Паролі та виберіть "Перевірити паролі", щоб відкрити інструмент "Перевірка паролів"; Натисніть "Перевірити паролі" на наступному екрані, а потім дотримуйтесь інструкцій.

Експорт даних паролів

Ви можете експортувати дані паролів з Google Password Manager. Для цього зробіть наступне:

Налаштування; Конфіденційність; Служба автозаповнення від Google; Паролі; Налаштування; Експортувати паролі.

Це створить файл з вашими даними паролів, який ви зможете імпортувати в інший сервіс, наприклад, 1Password, або використовувати як резервну копію для зберігання в офлайн-режимі.

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Автоматичне заповнення особистої інформації, платіжних даних тощо

Хоча телефони Android не прив'язані до Менеджера паролів Google, вони можуть зберігати і автоматично заповнювати багато іншої корисної особистої інформації, наприклад, ваше ім'я, день народження і стать; адреси вашого будинку, місця роботи або місць, які ви часто відвідуєте; а також способи оплати, наприклад, номери кредитних карток або Google Pay.

Ви можете увімкнути ці функції та редагувати будь-яку збережену інформацію наступним чином:

Налаштування; Конфіденційність; Служба автозаповнення від Google.

Сподіваємося наші поради були корисними для вас. Пам'ятайте, що ваша техніка приховує чимало секретів та неочевидних функцій. Ми розповідаємо вам про найцікавіші секрети чи додатки у рубриці Поради Техно 24.