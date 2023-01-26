Это не только удобно, но и полезно

Менеджеры паролей не только сохраняют ваши данные для входа, но и облегчают создание надежных, уникальных паролей для каждой программы или веб-сайта, которые вы используете. Это важно, поскольку хакеры имеют множество стратегий для обхода слабых паролей, а повторное использование паролей может скомпрометировать несколько аккаунтов, если кто-то украдет ваши данные для входа.

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24 Канал рассказал, как включить и настроить автоматическое заполнение паролей. Здесь сразу стоит заметить, что на Android у вас есть выбор, когда дело доходит до менеджеров паролей. Но если вы не хотите иметь дело с разными непонятными приложениями, просто воспользуйтесь бесплатным менеджером паролей, встроенным в ваш телефон.

Почему именно стандартный менеджер паролей

Преимущество использования встроенного решения для Android заключается в том, что она бесплатна и не требует отдельной установки. Менеджер паролей Google удобно привязывает ваши зашифрованные пароли к вашей учетной записи Google, поэтому ваши сохраненные логины доступны где угодно, где вы вошли с помощью своей учетной записи Google. Компания также будет следить за вашими паролями и уведомлять вас, если они будут скомпрометированы.

Как включить Google Password Manager на Android

На устройстве Android перейдите к "Настройке";

Выберите "Конфиденциальность";

Далее "Служба автозаполнения от Google" или воспользуйтесь поисковой строкой в меню настроек, чтобы найти "Автозаполнение";

Включите "Использовать автозаполнение из Google";

Убедитесь, что вы вошли в правильный аккаунт Google;

Нажмите "Пароли" в списке меню "Автозаполнение", чтобы открыть меню Менеджер паролей;

Нажмите значок настроек в форме шестерни в правом верхнем углу, а затем включите "Предлагать хранить пароли", если вы хотите, чтобы устройство хранило данные для входа в приложения, которыми вы пользуетесь, и веб-сайты, которые вы посещаете в Chrome.

Обратите внимание, что менеджер паролей Google не сохраняет пароли, используемые в других браузерах, таких как Firefox или Edge, однако эти приложения также предлагают собственные функции управления паролями.

Включив эти настройки, телефон будет предлагать новые пароли каждый раз, когда вы создаете новые учетные записи в приложениях или на веб-сайтах, и сохраняет их в безопасном месте. Однако есть еще несколько дополнительных настроек, которые можно включить.

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Простой вход

Если вы хотите сделать вход еще проще, включите "Автоматический вход", и телефон будет автоматически вводить сохраненные имена пользователей и пароли каждый раз, когда появляется соответствующий запрос.

Для дополнительной безопасности включите "Уведомление о пароле", чтобы получать уведомления, если любой из ваших паролей будет найден в Интернете.



Ваш смартфон поможет запомнить пароли для легкого входа / Фото Shutterstock

Как управлять сохраненными паролями с помощью Google Password Manager

Если в устройстве включен менеджер паролей Google, вы можете искать, просматривать и изменять сохраненные пароли в меню менеджера паролей Google. Все сохраненные данные для входа отображаются в списке внизу экрана.

Коснитесь одного из веб-сайтов или приложений из списка, чтобы просмотреть информацию об учетной записи и текущем сохраненном пароле (для доступа к этому меню необходимо ввести пин-код, пароль или отпечаток пальца на экране блокировки). Входя в систему, вы можете изменить или удалить сохраненный пароль.

Проверка безопасности

Если вы получили предупреждение о безопасности пароля или хотите проверить надежность каждого сохраненного пароля, перейдите к:

Настройка; Конфиденциальность; Служба автозаполнения от Google; Пароли и выберите "Проверить пароли", чтобы открыть инструмент "Проверка паролей"; На следующем экране нажмите кнопку "Проверить пароли" и следуйте инструкциям.

Экспорт данных паролей

Вы можете экспортировать данные паролей из Google Password Manager. Для этого сделайте следующее:

Настройка; Конфиденциальность; Служба автозаполнения от Google; Пароли; Настройка; Экспорт паролей.

Это создаст файл с вашими данными паролей, который вы сможете импортировать в другой сервис, например, 1Password, или использовать в качестве резервной копии для хранения в автономном режиме.

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Автоматическое заполнение личной информации, платежных данных и т.п.

Хотя телефоны Android не привязаны к Менеджеру паролей Google, они могут сохранять и автоматически заполнять много другой полезной личной информации, например ваше имя, день рождения и пол; адреса вашего дома, места работы или мест, которые вы часто посещаете; а также способы оплаты, например, номера кредитных карт или Google Pay.

Вы можете включить эти функции и редактировать любую сохраненную информацию следующим образом:

Настройка; Конфиденциальность; Служба автозаполнения от Google.

Надеемся наши советы были полезны для вас. Помните, что ваша техника скрывает множество секретов и неочевидных функций. Мы рассказываем вам о самых интересных секретах или приложениях в рубрике Советы Техно 24.