Полет к Луне под угрозой: ракета NASA столкнулась с проблемой в ключевом тесте

Во время ключевого предстартового испытания новой лунной ракеты NASA возникли технические трудности, которые поставили под сомнение ближайшие сроки пилотируемого полета. Проблемы проявились на этапе, который должен максимально точно воспроизводить реальный запуск, и напомнили о сложностях, с которыми агентство уже сталкивалось ранее.

Почему миссия оказалась под угрозой?

Во время так называемой "генеральной репетиции" запуска на стартовом комплексе Космического центра Кеннеди специалисты NASA зафиксировали утечки топлива в нижней части ракеты Space Launch System, которая готовится к первому пилотируемому облету Луны в рамках программы Artemis, пишет ScienceAlert.

Заправка началась днем и предусматривала подачу надоохлажденных жидкого водорода и кислорода. Общий объем топлива превышал 2,6 миллиона литров, и оно должно было оставаться в баках несколько часов, имитируя финальную фазу реального отсчета. Однако уже через несколько часов датчики зафиксировали опасное накопление водорода. Команде пришлось по меньшей мере дважды останавливать процесс, применяя процедуры, разработанные еще во время проблемного запуска беспилотной версии ракеты в 2022 году.

Тогда утечки водорода также преследовали программу почти до самого старта, однако ракета в конце концов успешно полетела без экипажа, хоть и позже запланированного. Нынешняя ситуация выглядит особенно чувствительной, ведь на этот раз на борту должен быть экипаж из четырех астронавтов.



Экипаж Artemis II / Фото NASA

За ходом испытаний дистанционно наблюдали трое астронавтов из США и один из Канады, которые находятся на карантине уже более недели. Они находились в Хьюстоне, в Центре управления полетами, и ждали результатов теста, что напрямую влияет на дату реального старта. Командир миссии Рейд Визман вместе с экипажем может отправиться в полет не раньше ближайшего воскресенья, пишет Associated Press, но только при условии, что проблема будет быстро устранена.

Времени у NASA немного. Окно запуска в феврале и без того сократилось из-за сильных морозов, а крайний срок для старта приходится на одиннадцатое февраля. Если ракета не взлетит до этой даты, миссию придется отложить как минимум до марта. В каждом месяце агентство имеет лишь несколько подходящих дней для запуска из-за сложной орбитальной механики и погодных ограничений.

Что известно о миссии "Артемида-2"?

Сама миссия продлится около десяти дней. Корабль с астронавтами облетит Луну, пройдет над ее обратной стороной и вернется на Землю. Посадка на поверхность или выход на лунную орбиту не предусмотрены – основная цель полета заключается в проверке систем жизнеобеспечения, навигации и безопасности капсулы.

Только следующая миссия, "Артемида-3", запустит астронавтов, которые сядут на спутник, однако когда это будет, это точно не определено.

Последний раз США отправляли людей к Луне еще в эпоху программы Apollo в шестидесятых и семидесятых годах прошлого века. Artemis должен стать основой для долговременного присутствия человека вблизи Луны и будущих высадок.

Текущие проблемы с утечками топлива не означают провал программы, но четко показывают, насколько сложным и уязвимым остается путь к возвращению человека за пределы околоземной орбиты.