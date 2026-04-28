Снежные вершины Гималаев меняют цвет: почему это очень плохая новость

Гималаи, традиционно ассоциирующиеся с вечными снегами и льдом, проходят через масштабную трансформацию. Спутниковые данные за последние два десятилетия свидетельствуют о том, что растительность активно завоевывает высоты, ранее считавшиеся непригодными для жизни из-за суровых климатических условий.

Что вытесняет вечную мерзлоту на склонах высочайшего горного массива Земли?

Ученые из Университета Эксетера совместно с коллегами из Непала и Швейцарии провели масштабное исследование, результаты которого указывают на тревожные изменения в экосистеме Гималаев. Анализ спутниковых снимков серии Landsat за период с 1999 по 2022 год показал, что так называемая "линия растительности"– верхний предел непрерывного растительного покрова– непрерывно поднимается вверх. Этот процесс охватывает огромную территорию от Ладакха в Индии на западе до Бутана на востоке., пишет Indian Defence Review.

Скорость, с которой растения колонизируют новые высоты, впечатляет:

По данным, которые приводят ученые в журнале Экография, в некоторых регионах предел флоры поднимается на 6, 95 метра каждый год.

Наиболее интенсивное движение зафиксировано в районе Мантанга в центральной части Гималаев.

Вблизи Эвереста, в регионе Кхумбу, скорость подъема составляет около 1, 42 метра в год.

Хотя эти цифры могут показаться незначительными в масштабах планеты, для хрупких высокогорных экосистем это настоящий скачок, свидетельствующий о глубоких климатических сдвигах.



Эти регионы претерпевают масштабные изменения / Фото С. Гаррисон, А. Тивари, К. Андерсон и Р. Лэнг

Проблема Гималаев

Эксперты отмечают, что альпийская зона Гималаев является чрезвычайно суровой средой, где обычно доминируют низкорослые растения и кустарники. Однако из-за повышения температуры, которое в этом регионе происходит быстрее среднемировых показателей, условия становятся более мягкими. Гималаи прогреваются интенсивнее, что приводит к уменьшению толщины снежного покрова., обнажение почвы и удлинение вегетационного периода на высотах, которые раньше были совершенно бесплодны.

Исследователи выделяют два основных тренда: "позеленение" (увеличение плотности лиственного покрова) и "покоричневание" (потеря растительности или переход к деревянным кустарникам). Вообще в горах доминирует озеленение, однако в восточных зонах, в частности в Кхумбу и Бутане, зафиксированы значительные участки коричневания. Это указывает на то, что трансформация происходит неравномерно и зависит от локальных факторов, таких как количество осадков и влажность.

Какие это будут иметь последствия?

Последствия этих изменений выходят за рамки визуального преобразования горных пиков. Гималаи являются источником воды для десяти самых больших рек Азии., от которых зависит жизнь миллионов людей. Распространение растительности на огромных высотах может кардинально поменять гидрологический цикл.

Растения способны затенять почву, задерживать снег и влиять на то, как вода сохраняется и высвобождается во время таяния. Когда такие процессы происходят на тысячах квадратных километров, это может привести к непредсказуемым изменениям в поставках питьевой воды людям, живущих ниже по течению.



Вид на городок Намче Базаар, которое зависит от воды, стекающий с гор / Фото Kalle Kortelainen

Кроме того, растения не просто пассивно реагируют на тепло– они активно превращают свое окружение. Темный растительный покров поглощает больше солнечной энергии по сравнению со светлым снегом, что может дополнительно ускорить потепление. Корневые системы изменяют способность почвы удерживать влагу, а кустарники задерживают снег, который раньше просто сдувался бы ветром из голых скал.

По мнению ученых, озеленение Гималаев является мощным сигналом того, что даже самые отдаленные и холодные уголки нашей планеты быстро меняются. Дальнейшие наблюдения должны дать ответ на вопросы, сможет ли почва и сложный рельеф остановить это наступление, или мы станем свидетелями полной перестройки водных ресурсов целого континента.

Как изменение климата изменяет глобальные водные циклы?

Изменение климата действует как "усилитель" глобального водного цикла, делая его более интенсивным, но менее предсказуемым. Основной механизм состоит в том, что теплее воздух может содержать больше влаги (примерно на 7% больше на каждый градус Цельсия), что коренным образом изменяет то, как вода перемещается по планете.

Вот ключевые способы, которыми климатический кризис трансформирует водные циклы: