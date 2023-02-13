Reddit взломали: похищен исходный код и некоторые внутренние данные

Reddit – один из самых больших и популярных форумов мира. Он позволяет пользователям публиковать собственные новостные материалы и обсуждать их. В минувшие выходные ресурс подвергся хакерской атаке.

Успешно скомпрометировав одного из сотрудников, хакеры сумели получить доступ к внутренним бизнес-системам компании, украсть внутренние документы и исходный код.

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Что известно

Представители Reddit рассказывают, что злоумышленники использовали фишинговый сайт, имитировавший один из внутренних ресурсов компании. Туда заманивали сотрудников и в конце концов им это удалось. Они похитили данные аккаунта (логин и пароль), а также токен двухфакторной аутентификации.

После успешного получения учетных данных одного из сотрудников, злоумышленники получили доступ к некоторым внутренним документам, коду, а также к ряду внутренних информационных панелей и бизнес-систем. Мы не обнаружили признаков взлома наших основных производственных систем (частей нашего стека, на которых работает Reddit, и сохраняется большая часть наших данных),

– говорится в заявлении.

Reddit сообщает, что о нарушении стало известно после того, как сотрудник самостоятельно понял, что произошло, и сообщил об инциденте в службу безопасности компании.

Как показало проведенное расследование, среди похищенных данных также присутствовало информация о контактах компании и контактные данные некоторых нынешних и бывших сотрудников .

. Кроме того, украденные данные содержали сведения о рекламодателях, но информация о банковских картах, паролях и показателях эффективности рекламы не была раскрыта.

Хотя пока Reddit не сообщает практически никаких подробностей о фишинговой атаке, однако заявляет, что пароли и учетные записи пользователей в безопасности.