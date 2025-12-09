Популярный американский техноблогер назвал свой смартфон года

Техноблогер Маркес Браунли (MKBHD) подвел итоги 2025 года, раздав традиционные статуэтки в рамках Smartphone Awards. В этом году компания Apple получила сразу четыре награды, получив главный приз, но одновременно забрала и антипремию за худший гаджет.

Среди других триумфаторов оказались устройства Xiaomi, Samsung и OnePlus, которые поразили автономностью и камерами. Блогер опубликовал видео с итогами на своем YouTube-канале MKBHD, как сообщает 24 Канал.

Смотрите также Пять полезных функций для групповых чатов iPhone, которые недавно появились в iOS 26

Кто забрал главные награды и чем удивили производители в 2025 году?

В категории "Лучший большой смартфон" победу одержал Xiaomi 17 Pro Max. Этот гигант получил экран диагональю почти 17,5 сантиметров (6,9 дюйма) и самый мощный чип года Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Главной фишкой стала задняя панель с дополнительным экраном яркостью 1000 нит, который позволяет использовать основные камеры для селфи. Стоит отметить и огромную кремний-углеродную батарею на 7500 мА-ч.

Достойную конкуренцию ему составил Oppo Find X9 Pro с 200-мегапиксельным телеобъективом.

Звание "Лучший компактный смартфон" получил Samsung Galaxy Z Flip 7. Рынок маленьких флагманов почти исчез, поэтому раскладные телефоны заняли эту нишу.

В сложенном состоянии Flip 7 позволяет выполнять большинство задач на внешнем экране диагональю 10,4 сантиметра, что уменьшает время бездумного листания ленты новостей.

Награду за "Лучшую камеру" забрал Oppo Find X9 Pro. Смартфон оснащен четырьмя сенсорами, включая два по 50 Мп и 200 Мп телеобъективом. Уникальности добавляет специальная насадка от Hasselblad, которая превращает телефон в настоящую камеру с 10-кратным оптическим зумом.

Хотя iPhone 17 Pro остался королем видеосъемки, Oppo опередил его в фотографических возможностях и универсальности.

В номинации "Лучшее соотношение цены и качества" победил CMF Phone 2 Pro.

При цене в 279 долларов этот телефон предлагает модульный дизайн, яркий экран 120 Гц и оптимизированное программное обеспечение, что ощущается на уровне значительно более дорогих моделей.

Премию за "Лучшую батарею" получил OnePlus 15. Благодаря новой технологии кремний-углеродных аккумуляторов, производитель вместил в тонкий корпус батарею емкостью 7300 мА-ч. Браунли отметил, что телефон выдерживает три полных дня активного использования.

В этой категории также вспомнили монстра Doogee S200 Ultra с батареей на 11 000 мА-ч.

Награда за "Дизайн года" досталась противоречивому iPhone Air. Несмотря на компромиссы в виде одной камеры и слабой батареи, его невероятно тонкий корпус и ощущение "ювелирного изделия" в руке сделали его самым интересным гаджетом года с эстетической точки зрения.

Лучшим "Складным смартфоном" признан Samsung Galaxy Z Fold 7. Он стал тоньше и удобнее для использования в сложенном виде, сохраняя при этом стабильность софта и хорошую автономность.

Титул "Самый большой прогресс" получил базовый iPhone 17. Apple наконец добавила к начальной модели дисплей 120 Гц, удвоила память и обновила камеры, превратив его в полноценный девайс без существенных недостатков.

Антипремия "Провал года" получил iPhone 16e. Apple попыталась создать бюджетный айфон, но вырезала из него слишком много: экран 60 Гц, только одна камера, отсутствие современных стандартов Wi-Fi и кнопки управления камерой. При стартовой цене 599 долларов этот аппарат заслуженно получил эту "награду".

Главную награду "Смартфон года" получил iPhone 17. По мнению Маркеса, это наиболее сбалансированный телефон 2025 года. Сочетание нового экрана с высокой частотой обновления, замечательной автономности, качественных камер и адекватной цены сделало его лучшим выбором для большинства пользователей. Второе место в общем зачете занял Xiaomi 17 Pro Max.

Smartphone Awards от MKBHD – смотрите видео: