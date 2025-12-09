Популярний американський техноблогер назвав свій смартфон року

Техноблогер Маркес Браунлі (MKBHD) підбив підсумки 2025 року, роздавши традиційні статуетки у рамках Smartphone Awards. Цьогоріч компанія Apple отримала одразу чотири відзнаки, здобувши головний приз, але водночас забрала й антипремію за найгірший ґаджет.

Серед інших тріумфаторів опинилися пристрої Xiaomi, Samsung та OnePlus, які вразили автономністю та камерами. Блогер опублікував відео з підсумками на своєму YouTube-каналі MKBHD, як повідомляє 24 Канал.

Хто забрав головні нагороди та чим здивували виробники у 2025 році?

У категорії "Найкращий великий смартфон" перемогу здобув Xiaomi 17 Pro Max. Цей гігант отримав екран діагоналлю майже 17,5 сантиметрів (6,9 дюйма) та найпотужніший чип року Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Головною фішкою стала задня панель з додатковим екраном яскравістю 1000 ніт, який дозволяє використовувати основні камери для селфі. Варто відзначити й величезну кремній-вуглецеву батарею на 7500 мА·год.

Гідну конкуренцію йому склав Oppo Find X9 Pro з 200-мегапіксельним телеоб'єктивом.

Звання "Найкращий компактний смартфон" отримав Samsung Galaxy Z Flip 7. Ринок маленьких флагманів майже зник, тому розкладні телефони зайняли цю нішу.

У складеному стані Flip 7 дозволяє виконувати більшість завдань на зовнішньому екрані діагоналлю 10,4 сантиметра, що зменшує час бездумного гортання стрічки новин.

Нагороду за "Найкращу камеру" забрав Oppo Find X9 Pro. Смартфон оснащено чотирма сенсорами, включно з двома по 50 Мп та 200 Мп телеоб'єктивом. Унікальності додає спеціальна насадка від Hasselblad, яка перетворює телефон на справжню камеру з 10-кратним оптичним зумом.

Хоча iPhone 17 Pro залишився королем відеозйомки, Oppo випередив його у фотографічних можливостях та універсальності.

У номінації "Найкраще співвідношення ціни та якості" переміг CMF Phone 2 Pro.

При ціні у 279 доларів цей телефон пропонує модульний дизайн, яскравий екран 120 Гц та оптимізоване програмне забезпечення, що відчувається на рівні значно дорожчих моделей.

Премію за "Найкращу батарею" отримав OnePlus 15. Завдяки новій технології кремній-вуглецевих акумуляторів, виробник вмістив у тонкий корпус батарею ємністю 7300 мА·год. Браунлі зазначив, що телефон витримує три повні дні активного використання.

В цій категорії також згадали монстра Doogee S200 Ultra з батареєю на 11 000 мА·год.

Нагорода за "Дизайн року" дісталася суперечливому iPhone Air. Попри компроміси у вигляді однієї камери та слабшої батареї, його неймовірно тонкий корпус та відчуття "ювелірного виробу" в руці зробили його найцікавішим гаджетом року з естетичного погляду.

Найкращим "Складаним смартфоном" визнано Samsung Galaxy Z Fold 7. Він став тоншим і зручнішим для використання у складеному вигляді, зберігаючи при цьому стабільність софту та хорошу автономність.

Титул "Найбільший прогрес" отримав базовий iPhone 17. Apple нарешті додала до початкової моделі дисплей 120 Гц, подвоїла пам'ять та оновила камери, перетворивши його на повноцінний девайс без суттєвих недоліків.

Антипремію "Провал року" отримав iPhone 16e. Apple спробувала створити бюджетний айфон, але вирізала з нього занадто багато: екран 60 Гц, лише одна камера, відсутність сучасних стандартів Wi-Fi та кнопки керування камерою. При стартовій ціні 599 доларів цей апарат заслужено отримав цю "нагороду".

Головну нагороду "Смартфон року" здобув iPhone 17. На думку Маркеса, це найбільш збалансований телефон 2025 року. Поєднання нового екрана з високою частотою оновлення, чудової автономності, якісних камер та адекватної ціни зробило його найкращим вибором для більшості користувачів. Друге місце у загальному заліку посів Xiaomi 17 Pro Max.

Smartphone Awards від MKBHD – дивіться відео: