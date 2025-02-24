X и Meta одобрили антисемитскую и антимусульманскую рекламу в Германии перед выборами

Компании X.com и Meta, которые владеют крупнейшими соцсетями мира, одобрили рекламу с агрессивной антимусульманской и антиеврейской риторикой накануне федеральных выборов в Германии. Исследователи выпустили большой отчет, в котором рассказали о своих попытках продвинуть такую рекламу к публикации.

Детали исследования

Некоммерческая организация Eko, которая исследует вопросы корпоративной ответственности, хотела проверить, одобрят (или отклонят) системы мониторинга опасную рекламу накануне выборов, когда иммиграция заняла центральное место в основном политическом дискурсе. В частности, они добавили в свои объявления антимусульманские образы, призывы к заключению иммигрантов в концлагеря или отравлению газом, а также сгенерированные искусственным интеллектом изображения сожженных мечетей и синагог. Результат – большинство тестовых рекламных объявлений и роликов были одобрены в течение нескольких часов после того, как их подали на рассмотрение в середине февраля, сообщает 24 Канал со ссылкой на результаты исследования.

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X одобрил все 10 объявлений с языком вражды, которые исследователи подали за несколько дней до федеральных выборов.

Meta одобрила половину для размещения на Facebook, а еще пять было отклонено.

Meta указывает, что причиной отказа являются "риски политической или социальной чувствительности, которые могут повлиять на результаты голосования". Пять других объявлений, которые были приняты, однако, подозрений не вызвали. Они содержали агрессивный язык ненависти, сравнивающий мусульманских беженцев с "вирусом", "паразитами" или "грызунами", клеймит мусульманских иммигрантов как "насильников" и призывает их стерилизовать, сжечь или отравить газом. Meta также одобрила рекламу с призывом поджигать синагоги, чтобы "остановить глобалистский еврейский крысиный план".

Кроме того, хотя Meta требует обозначать сгенерированные ИИ материалы, ни одно из изображений исследователи не отметили как искусственное. Несмотря на это у компании также не возникло вопросов к этому.

По X, то пять объявлений, которые соцсеть приняла, но отклонила Meta, то они содержали сообщения с нападками на иммигрантов. Их сравнивали с грызунами, которые "наводняют" страну, "чтобы украсть нашу демократию", а также антисемитское высказывание, которое предполагало, что евреи врут об изменении климата, чтобы разрушить европейскую промышленность и получить экономическую власть.

Одна реклама была совмещена со сгенерированным искусственным интеллектом изображением группы теней, которые сидят за столом, окруженным кипами золотых слитков, а на стене над ними висит звезда Давида, намекая на некое теневое правительство, которое управляет миром и грабит страны.

Другая реклама, которую одобрил X, содержала прямую атаку на левоцентристскую партию СДПГ, с фальшивым заявлением о том, что партия хочет принять 60 миллионов мусульманских беженцев с Ближнего Востока, а затем попытается спровоцировать насильственную реакцию на это среди граждан, чтобы сеять хаос.

Выводы

Исследователи Eko выключили все тестовые объявления еще до того, как они были опубликованы. Их целью была лишь проверка того, будут ли они приняты в соцсетях. Поэтому никто из пользователей не видел эту рекламу.

Однако это означает, что другая подобная реклама может и, скорее всего, была опубликована перед выборами в Германии. Отчет пишет, что тесты выявили вопиющие недостатки в подходе рекламных платформ к модерации контента. И если в случае X вообще неясно, осуществляет ли компания хотя бы какую-то модерацию, то в Meta она точно есть.

Илон Маск, владелец X, использовал платформу социальных сетей, где у него около 220 миллионов подписчиков, чтобы лично вмешаться в выборы в Германии. В декабрьском твите он призвал немецких избирателей поддержать ультраправую партию AfD, чтобы "спасти Германию". Он также провел прямой эфир с лидером AfD. Миллиардер также ответственен за рост ненавистнического контента на своей платформе, с тех пор, как он купил ее в 2022 году. Поэтому можно легко понять, почему его платформа пропускает подобный контент: во-первых, там может не быть полноценной модерации, а во-вторых, Маску наоборот выгодно распространение ультраправого контента, чтобы привести к власти AfD.