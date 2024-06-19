Эта технология позволит обычным смартфонам видеть сквозь предметы

Исследователи разработали чип для мобильных устройств, который использует высокочастотные радиоволны, чтобы "видеть" объекты насквозь. Это могло бы предоставить обычным смартфонам что-то вроде рентгеновского зрения, как у Супермена.

Как это работает

Экспериментальный чип состоит из массива трех сенсорных пикселей, которые излучают и принимают высокочастотные радиосигналы в миллиметровом диапазоне электромагнитного спектра. Сигналы, отраженные от целевого объекта, затем усиливаются и смешиваются с помощью встроенных компонентов, что позволяет увидеть очертания объекта на дисплее.

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Этот экземпляр недостаточно мощный, чтобы показывать какие-то невероятные результаты, поэтому шпионить за соседями сквозь стену вы не сможете – технология работает на очень малом расстоянии. Во время испытаний чип смог обнаружить объект за картоном на расстоянии около 1 сантиметр. Предположительно, именно по причинам конфиденциальности его не стали делать настолько мощным, чтобы смотреть сквозь толстые стены.



Чип для рентгеновского зрения смартфонов / Фото UT Dallas

По словам исследователей, понадобилось 15 лет работы и улучшение производительности пикселей в 100 миллионов раз, чтобы сделать чип достаточно маленьким, чтобы поместиться в мобильном устройстве. В будущем смартфоны, оснащенные этим чипом, смогут безопасно определять содержимое конвертов или пакетов, а также могут быть использованы для поиска шпилек, проводов или трещин в стенах.

Мы разработали чип без линз или оптики, чтобы он мог поместиться в мобильное устройство. Пиксели, которые создают изображение, обнаруживая сигналы, отраженные от целевого объекта, имеют форму 0,5-миллиметрового квадрата, размером примерно с песчинку,

– говорит соавтор работы Вуйол Чой, доцент кафедры электротехники Сеульского национального университета.

По словам исследователей, новая технология визуализации может найти применение не только в медицине и здравоохранении, но и в других отраслях. Они сравнили свое изобретение с теми, что уже используются в пассажирских сканерах в аэропортах - хотя и отметили, что их чип не использует микроволны.

Вместо этого чип тепловизора использует сигналы 300 гигагерц в миллиметровом диапазоне электромагнитного спектра. Они находятся между микроволновым и инфракрасным диапазонами и считаются безопасными для человека.

"Эта технология похожа на рентгеновское зрение Супермена. Конечно, мы используем сигналы на частоте от 200 до 400 гигагерц вместо рентгеновских лучей, которые могут быть вредными", – сказал Кеннет О, профессор электротехники Техасского университета в Далласе.

Следующая итерация чипа будет предназначена для сканирования объектов с чуть большего расстояния — до 12,7 сантиметра, что сделает его более эффективным для захвата небольших объектов.