Як це працює

Експериментальний чип складається з масиву трьох сенсорних пікселів, які випромінюють і приймають високочастотні радіосигнали в міліметровому діапазоні електромагнітного спектра. Сигнали, відбиті від цільового об'єкта, потім посилюються і змішуються за допомогою вбудованих компонентів, що дозволяє побачити обриси об'єкта на дисплеї.

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Цей екземпляр недостатньо потужний, щоб показувати якісь неймовірні результати, тож шпигувати за сусідами крізь стіну ви не зможете – технологія працює на дуже малій відстані. Під час випробувань чип зміг виявити об'єкт за картоном на відстані близько 1 сантиметр. Імовірно, саме з причин конфіденційності його не стали робити настільки потужним, щоб дивитися крізь товсті стіни.



Чип для рентгенівського зору смартфонів / Фото UT Dallas

За словами дослідників, знадобилося 15 років роботи і поліпшення продуктивності пікселів у 100 мільйонів разів, щоб зробити чип досить маленьким, щоб поміститися в мобільному пристрої. У майбутньому смартфони, оснащені цим чипом, зможуть безпечно визначати вміст конвертів або пакунків, а також можуть бути використані для пошуку шпильок, дротів або тріщин у стінах.

Ми розробили чип без лінз чи оптики, щоб він міг поміститися в мобільний пристрій. Пікселі, які створюють зображення, виявляючи сигнали, відбиті від цільового об'єкта, мають форму 0,5-міліметрового квадрата, розміром приблизно з піщинку,

– говорить співавтор роботи Вуйол Чой, доцент кафедри електротехніки Сеульського національного університету.

За словами дослідників, нова технологія візуалізації може знайти застосування не лише в медицині та охороні здоров'я, але й в інших галузях. Вони порівняли свій винахід із тими, що вже використовуються в пасажирських сканерах в аеропортах — хоча і зазначили, що їхній чип не використовує мікрохвилі.

Замість цього чип тепловізора використовує сигнали 300 гігагерців у міліметровому діапазоні електромагнітного спектра. Вони знаходяться між мікрохвильовим та інфрачервоним діапазонами і вважаються безпечними для людини.

"Ця технологія схожа на рентгенівський зір Супермена. Звичайно, ми використовуємо сигнали на частоті від 200 до 400 гігагерців замість рентгенівських променів, які можуть бути шкідливими", – сказав Кеннет О, професор електротехніки Техаського університету в Далласі.

Наступна ітерація чипа буде призначена для сканування об'єктів з трохи більшої відстані — до 12,7 сантиметра, що зробить його більш ефективним для захоплення невеликих об'єктів.