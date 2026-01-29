Большой и необычный: археологи нашли древнеримский некрополь с кучей артефактов

Вблизи бывшего промышленного региона на севере Франции археологи сделали открытие, которое меняет представление о сельской жизни и погребальных традициях римской эпохи. Находки сочетают в себе инфраструктуру, ритуалы и следы длительного использования одного и того же ландшафта на протяжении веков.

Какие тайны скрывала территория вблизи Анне-су-Ланс?

Масштабные археологические работы провели в коммуне Анне-су-Ланс в регионе Па-де-Кале на севере Франции. Исследования проходили на участке Le bois des mottes, расположенном в пределах бывшего угольного бассейна. Раскопки организовал Национальный институт превентивных археологических исследований Франции в рамках подготовки территории под жилую застройку площадью около 9 500 квадратных метров, пишет Arkeonews.

Еще в 2022 году региональные службы охраны наследия назначили предварительную археологическую диагностику. Она показала настолько весомые результаты, что в 2024 году стартовали полноценные спасительные раскопки. В работах участвовала команда из пяти специалистов, в частности антрополог, который специализируется на погребальных практиках.

В общем археологи зафиксировали 263 археологических объекта. Значительная часть из них относится к 20 веку и связана с Первой и Второй мировыми войнами. Ямы с колючей проволокой, металлическими элементами, обломками зданий и даже пластиком свидетельствуют об интенсивном военном и промышленном использовании этой местности. Также обнаружили большие котлованы, связанные с добычей осадков для кирпичных печей, работавших здесь до середины прошлого века. Все это серьезно нарушило древние культурные слои.

Копайте глубже

Несмотря на это, под современными наслоениями сохранились чрезвычайно ценные остатки раннеримского периода, когда территория входила в земли племени атребатов, интегрированных в Римскую империю, говорится в отчете INRAP.

Одной из ключевых находок стала римская дорога длиной более 155 метров. Она ориентирована с северо-запада на юго-восток и пересекает местность перпендикулярно к большому античному пути между Ленсом и Турне. Археологи считают, что это была второстепенная дорога, которая соединяла сельские поселения с основной транспортной сетью Галлии. Хотя первоначальное покрытие не сохранилось, четко прослеживаются уплотненные известняковые слои и придорожные рвы с признаками регулярного обновления.



Остатки древней дороги / Фото Géraldine Teysseire, Inrap

К востоку от дороги обнаружили большой галло-римский некрополь с 38 погребальными структурами. Большинство из них – 35 захоронений – являются вторичными кремациями 1 века нашей эры. Сожженные останки умерших укладывали в четырехугольные ямы, часто в керамических сосудах, иногда с пищевыми приношениями.

Особое внимание исследователей привлекли два погребальных очага. Эти вытянутые ямы имеют следы многократного использования, высоких температур, угля, обугленной древесины и фрагментов костей и керамики. Их близость к могилам является нетипичной, ведь обычно такие сооружения размещали дальше от мест захоронений.



Кремационный очаг, размещен в яме / Фото Nina Diner-Stephan, Inrap

Самой загадочной находкой стало одиночное захоронение позднеримского времени, датированное 3 – 4 веками нашей эры. Захоронение расположено отдельно возле дороги. Человека положили на спину в прямоугольную яму, вероятно, в деревянном гробу, о чем свидетельствуют железные гвозди. Среди сопроводительных вещей – керамика, обувь и две монеты, размещены возле челюсти и колена, что соответствует позднеримским представлениям о пути в загробную жизнь.



Кремационные урны / Фото Nina Diner-Stephan, Inrap



Почему этот человек был похоронен отдельно, через несколько веков после прекращения использования кремационного некрополя, пока остается открытым вопросом. Дальнейшие исследования должны выяснить хронологию участка, структуру поселения вблизи дороги и возможное наличие других утраченных путей.