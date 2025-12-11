Пастух в Турции, во время выпаса коз, случайно нашел уникальный артефакт

В горном районе турецкой провинции Мугла пастух наткнулся на стелу с роскошной резьбой, происходящей из Римской эпохи. Археологи оценили находку как ценную для изучения местной истории и быта, ведь на ней сохранились рельефы и четкая надпись, которая поможет установить личность похороненного.

Пастух, который выпасал коз в лесистых горах вблизи села Каяджик в Турции, случайно наткнулся на каменную стелу со сложной резьбой. Он сообщил о находке Фетхиевскую музейную дирекцию, после чего археологи провели первый осмотр. Из-за труднодоступности места в горах Сейдикемер исследователи временно снова закопали стелу и обезопасили территорию, чтобы защитить памятник от возможных воров. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Heritage Daily.

Смотрите также Это ломает все представления: археологи в Казахстане нашли большой город бронзового века

Что нашли в горах Турции и почему эта стела так важна?

Операция по ее извлечению оказалась чрезвычайно сложной. Команда должна была пройти пешком около 45 минут от ближайшей дороги, повторно раскопать стелу и подготовить ее к транспортировке, обернув хрупкий камень защитным материалом. Спуск в долину занял почти семь часов, ведь археологи переносили тяжелую памятку вручную узкими тропами, каменистыми склонами и неустойчивым рельефом.

По оценкам специалистов, стела относится к I–III векам до нашей эры – времени, когда подобные надгробные памятники в форме алтарей были распространены по всей Римской Анатолии. Археолог Ахмет Меке отметил, что эта находка отличается детальными рельефами и надписью, что делает ее особенно ценной для эпиграфических исследований.

Как пишет издание Türkiye Today, на фронтальной части камня изображены мужчина и женщина – вероятно, своеобразный семейный портрет, увековечивающий память об умершем. Их одежда и прически дают редкое представление о повседневной жизни людей римского периода в этом регионе. Под фигурами расположена надпись, которая может содержать данные о личности, похороненной здесь.

На одной из боковых панелей вырезан венок – знак того, что человек, которому посвящен памятник, занимал уважаемое место в местной общине. После того как стелу доставили в музей, специалисты начали работы по очистке и консервации, после чего ее добавят в музейную коллекцию.

Что археологи нашли в ступенчатой пирамиде Джосера?

Дал начало строительству всех последующих пирамид. Хотя ступенчатая пирамида, возможно, обеспечивала дополнительную защиту, люди в конце концов проникли в нее, и сегодня большинство погребальных вещей, в частности мумия Джосера, исчезли. Однако это сооружение до сих пор сохраняет много уникальностей.

Под ступенчатой пирамидой извивается запутанная сеть тоннелей и камер. В центре этой сети на глубине почти 28 метров расположена облицованная гранитом погребальная камера царя Джосера. Камера размером примерно 7 на 7 метров была запечатана массивными гранитными блоками, некоторые из которых весили до 4 тонн. Это должно было отпугивать грабителей гробниц. Мумия царя Джосера исчезла, но работы по консервации в погребальной камере обнаружили 32 фрагмента гранитного саркофага царя. По этим останкам археологи подсчитали, что первоначальный вес саркофага царя составлял 1,76 тонны.