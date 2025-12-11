Пастух у Туреччині, під час випасу кіз, випадково знайшов унікальний артефакт

У гірському районі турецької провінції Мугла пастух натрапив на стелу з розкішним різьбленням, що походить з Римської епохи. Археологи оцінили знахідку як цінну для вивчення місцевої історії та побуту, адже на ній збереглися рельєфи та чіткий напис, який допоможе встановити особу похованого.

Пастух, який випасав кіз у лісистих горах поблизу села Каяджик у Туреччині, випадково натрапив на кам’яну стелу зі складним різьбленням. Він повідомив про знахідку Фетхієвську музейну дирекцію, після чого археологи провели перший огляд. Через важкодоступність місця в горах Сейдікемер дослідники тимчасово знову закопали стелу та убезпечили територію, аби захистити пам’ятку від можливих крадіїв. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Heritage Daily.

Що знайшли в горах Туреччини і чому ця стела така важлива?

Операція з її вилучення виявилась надзвичайно складною. Команда повинна була пройти пішки близько 45 хвилин від найближчої дороги, повторно розкопати стелу та підготувати її до транспортування, обгорнувши крихкий камінь захисним матеріалом. Спуск у долину зайняв майже сім годин, адже археологи переносили важку пам’ятку вручну вузькими стежками, кам’янистими схилами та нестійким рельєфом.

За оцінками фахівців, стела належить до І–ІІІ століть до нашої ери – часу, коли подібні надгробні пам’ятники у формі вівтарів були поширені по всій Римській Анатолії. Археолог Ахмет Меке зазначив, що ця знахідка вирізняється детальними рельєфами та написом, що робить її особливо цінною для епіграфічних досліджень.

Як пише видання Türkiye Today, на фронтальній частині каменю зображені чоловік і жінка – ймовірно, своєрідний сімейний портрет, що увічнював пам’ять про померлого. Їхній одяг і зачіски дають рідкісне уявлення про повсякденне життя людей римського періоду в цьому регіоні. Під фігурами розташований напис, який може містити дані про особу, поховану тут.

На одній із бічних панелей вирізано вінок – знак того, що людина, якій присвячено пам’ятник, займала шановане місце в місцевій громаді. Після того як стелу доставили до музею, спеціалісти розпочали роботи з очищення й консервації, після чого її додадуть до музейної колекції.

Що археологи знайшли у ступінчастій піраміді Джосера?

Дав початок будівництву всіх наступних пірамід. Хоча ступінчаста піраміда, можливо, забезпечувала додатковий захист, люди зрештою проникли в неї, і сьогодні більшість похоронних речей, зокрема мумія Джосера, є зниклими. Проте ця споруда досі зберігає багато унікальностей.

Під ступінчастою пірамідою звивається заплутана мережа тунелів і камер. В центрі цієї мережі на глибині майже 28 метрів розташована облицьована гранітом похоронна камера царя Джосера. Камера розміром приблизно 7 на 7 метрів була запечатана масивними гранітними блоками, деякі з яких важили до 4 тонн. Це мало відлякувати грабіжників гробниць. Мумія царя Джосера зникла, але роботи з консервації в похоронній камері виявили 32 фрагменти гранітного саркофага царя. За цими останками археологи підрахували, що початкова вага саркофага царя становила 1,76 тонни.