Стартап автономного такси Waymo теперь будет улучшать состояние американских дорог

Waymo и Waze запустили совместный проект, в рамках которого роботакси собирают данные о ямах на дорогах и передают их городам и пользователям навигационного сервиса.

Компании Waymo і Waze, принадлежащие холдингу Alphabet Inc., объявили о запуске пилотной программы обмена данными. Ее цель – автоматически выявлять ямы на дорогах и передавать эту информацию городам. Об этом пишет TechCrunch.

Смотрите также В Китае представили первый серийный электромобиль с батареей нового типа

Как роботакси помогают находить ямы на дорогах?

В рамках проекта данные, собраны роботакси Waymo, передаются в специальную платформу Waze для муниципалитетов. Она доступна бесплатно и позволяет местным властям быстрее реагировать на проблемы дорожного покрытия. В будущем доступ к этим данным смогут получить все города и штаты, где работает Waymo.

На старте программа охватывает пять регионов – Остин, Атланту, Лос-Анджелес, Финикс и район залива Сан-Франциско. По данным Waymo, только в этих локациях уже удалось зафиксировать около 500 ям. В дальнейшем географию планируют расширять.

Информацию будут получать не только городские службы. Пользователи Waze в соответствующих регионах также будут видеть отметки о ямах и смогут подтверждать их точность. Ранее водители могли самостоятельно сообщать о таких проблемах, но новый подход значительно расширяет и автоматизирует этот процесс.

Как пишет The Verge, роботакси Waymo оснащены камерами, лидарами, радарами и другими сенсорами, что позволяет им точно фиксировать состояние дороги и выявлять опасные участки. Хотя другие компании также собирают дорожные данные через автомобили или смартфоны, Waymo стала одной из первых, кто использует для этого автономные такси.

Для самой компании это также стратегический шаг. Расширяя присутствие и планируя запуск в более 20 городах, Waymo стремится укрепить отношения с местными властями. Передача полезных данных о состоянии дорог может помочь получить доверие и поддержку.

В Waymo отмечают, что идея возникла на основе запросов самих городов, которые годами искали способы улучшить мониторинг инфраструктуры. Новый проект должен заполнить пробелы в отчетности и помочь быстрее ремонтировать дороги.

Эксперты также положительно оценивают инициативу. По словам представительницы транспортного центра Нью-Йоркского университета, это пример ответственного подхода компаний, которые работают на городских улицах и могут делать их безопасными.